El Real Madrid tiene plan B si Vinícius Júnior no renueva: una estrella en la recámara

La situación contractual de Vinícius Júnior mantiene en vilo al entorno del Real Madrid. A sus 25 años y con contrato hasta junio de 2027, el club blanco considera prioritaria su renovación, pero el acuerdo no termina de desbloquearse. En los despachos del Bernabéu existe una idea clara: evitar que uno de sus grandes activos entre en el último tramo de contrato sin una solución cerrada. Si no hay renovación, la venta pasaría de ser impensable a estratégica.

Desde la dirección deportiva se asume que, llegado ese escenario, el traspaso del brasileño podría superar los 100 millones de euros. No sería una decisión emocional, sino una maniobra de control financiero y deportivo. El Madrid ya ha demostrado en el pasado que sabe anticiparse a los ciclos. Y esta vez, según ha trascendido en Cadena SER, el club tendría un nombre marcado en rojo como posible alternativa de alto impacto.

Vitinha, el perfil que encaja… y complica

El plan B no sería un extremo ni un sustituto directo de Vinícius en lo mediático. El foco estaría en reforzar el centro del campo con Vitinha, campeón de Europa con el Paris Saint-Germain. Su llegada respondería a una necesidad estructural: la reconstrucción de la medular tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric. Creatividad, control del ritmo y lectura del juego son cualidades que el Madrid echa de menos.

🤍🤩 EL REAL MADRID SUEÑA CON VITINHA



🇵🇹👀 El mediocentro portugués sería el objetivo número uno si Vinicius no acepta la renovación



ℹ️ Cadena SER pic.twitter.com/JSvcxkmTsl — Post United (@postunited) December 27, 2025

Sin embargo, el deseo choca con la realidad. Vitinha tiene contrato hasta 2029 y es una pieza clave en el proyecto parisino. Desde Francia se insiste en que el PSG no está dispuesto a negociar, lo que convierte la operación en una de las más complejas del mercado. El dinero ayudaría, pero no lo es todo cuando el club vendedor no necesita vender.

Aun así, el simple hecho de que el nombre de Vitinha esté sobre la mesa refleja algo importante: el Real Madrid no improvisa. Si Vinícius no renueva, el club no reaccionará con urgencia, sino con un plan pensado para mantener el equilibrio deportivo. Porque en Chamartín saben que perder a una estrella solo se puede asumir si se gana estructura, control… y futuro.