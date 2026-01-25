Fede Valverde le dice a Arbeloa que lo deje en el banquillo: es una decepción

Tensión deportiva en el Real Madrid. Fede Valverde, uno de los pilares del equipo, ha trasladado al cuerpo técnico su malestar por una situación que considera insostenible y que afecta directamente al rendimiento colectivo en LaLiga.

Valverde, imprescindible… incluso fuera de sitio

Hablar de Fede Valverde es hablar de compromiso, sacrificio y liderazgo. El uruguayo se ha convertido en un jugador esencial para el Real Madrid, no solo por su rendimiento, sino por su capacidad para adaptarse a cualquier contexto. Esta temporada, marcada por las lesiones y las ausencias en defensa, Valverde ha dado un paso al frente aceptando jugar como lateral derecho, una posición que no es la suya.

Lo ha hecho sin protestar, priorizando al equipo por encima de todo. Sin embargo, en el vestuario saben que no es donde mejor rinde. Valverde se siente más cómodo, y más decisivo, en su posición natural de centrocampista, donde puede abarcar campo, liderar la presión y marcar el ritmo del juego.

El problema es que, mientras él se sacrifica en el lateral, el rendimiento en la medular no está siendo el esperado. Y ahí es donde empieza el conflicto interno.

Camavinga, muy lejos de su mejor versión

Uno de los nombres que más dudas está generando en el Real Madrid es el de Eduardo Camavinga. El francés, llamado a ser uno de los pilares del centro del campo blanco, atraviesa un momento complicado. Sus actuaciones están muy lejos de su mejor versión, con errores repetidos, falta de continuidad y una sensación de inseguridad que no pasa desapercibida.

Desde dentro del vestuario se percibe que Camavinga no está respondiendo a la confianza del cuerpo técnico. Y según han informado varios medios cercanos al club, esta situación ha llevado a Fede Valverde a dar un paso poco habitual: hablar directamente con el entrenador.

Valverde habría trasladado a Álvaro Arbeloa su opinión con total franqueza: Camavinga necesita parar, ir al banquillo, recuperar sensaciones y liberar un espacio en el centro del campo. No como castigo, sino como una medida deportiva necesaria.

Un mensaje claro a Arbeloa y un ajuste necesario

La conversación no se entiende como un gesto de rebeldía, sino como una señal de liderazgo. Valverde considera que el equipo necesita equilibrio inmediato y cree que la solución pasa por volver al centro del campo, su hábitat natural. La propuesta es clara: Valverde como interior, Dani Carvajal ocupando el lateral derecho y Camavinga esperando su momento desde el banquillo.

Arbeloa, que valora mucho la voz de los pesos pesados del vestuario, estudia el escenario con atención. El técnico es consciente de que mantener a jugadores fuera de posición tiene un coste y que el rendimiento colectivo está por encima de cualquier nombre propio. La situación de Camavinga ya no se oculta. En el Real Madrid empieza a hablarse de decepción, no por falta de talento, sino por una respuesta insuficiente en un momento clave de la temporada. Mientras tanto, Valverde sigue demostrando que su influencia va más allá del césped.