Fede Valverde ya conoce el nuevo rol que tendrá con Álvaro Arbeloa

El Real Madrid, Fede Valverde y el nuevo proyecto de Álvaro Arbeloa comienzan a alinearse. El centrocampista uruguayo seguirá siendo una pieza clave, pero con un rol definido que busca estabilidad táctica y equilibrio en el vestuario.

Valverde, indiscutible en cualquier escenario

Hablar de Fede Valverde es hablar de regularidad, compromiso y rendimiento constante. El uruguayo se ha convertido en un titular indiscutible en el Real Madrid, demostrando partido tras partido que su importancia va más allá de una posición concreta. Intensidad, despliegue físico y liderazgo silencioso le han consolidado como uno de los futbolistas más fiables de la plantilla.

Durante la etapa anterior, Valverde tuvo que adaptarse a diferentes posiciones. Con Xabi Alonso, su polivalencia fue una solución recurrente para cubrir necesidades del equipo. Jugó en el centro del campo, pero también actuó como lateral, incluso en el lateral izquierdo, una demarcación que nunca ha sido de su agrado ni la más adecuada para explotar sus virtudes.

A pesar de cumplir siempre con profesionalidad, el propio futbolista dejó claro en su entorno que se sentía más cómodo influyendo desde la medular. En el fútbol de élite, la predisposición ayuda, pero el rendimiento suele crecer cuando el jugador actúa en su posición natural.

Arbeloa toma nota y redefine su papel

Con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el mensaje ha sido claro desde el primer momento. Arbeloa quiere un equipo equilibrado, reconocible y con roles bien definidos. Y en ese plan, Fede Valverde tiene un sitio muy concreto.

El nuevo entrenador ha trasladado al uruguayo que no jugará como lateral izquierdo. Una decisión que busca dos objetivos claros: potenciar el rendimiento del futbolista y evitar cualquier tipo de tensión en el vestuario. Arbeloa considera que forzar a Valverde fuera de su zona natural no beneficia ni al jugador ni al colectivo. Así, Valverde pasará a ocupar de forma prioritaria el centro del campo, donde puede aportar recorrido, llegada, presión y liderazgo. Un rol más estable que le permitirá ser protagonista desde el balón y no solo desde el sacrificio defensivo.

🚨 JUST IN: Fede Valverde is now UNLIKELY to keep playing RB under Alvaro Arbeloa.



Fede does NOT like it, and Arbeloa wants to ease the tension in the dressing room.



When Trent & Carvajal are both unavailable, Arbeloa will rely on RBs from La Fabrica. @marca pic.twitter.com/27GImq99DH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 14, 2026

La decisión también responde a una idea de grupo. Arbeloa es consciente de que pequeños detalles pueden generar desgaste interno, y quiere un vestuario comprometido, cómodo y alineado con el proyecto deportivo.

La cantera como solución para los laterales

¿Y qué ocurrirá si el equipo necesita refuerzos en el lateral izquierdo? Arbeloa lo tiene claro: mirará a La Fábrica. El técnico apuesta por dar oportunidades a la cantera del Real Madrid, especialmente en posiciones donde el primer equipo pueda tener carencias puntuales.

Esta filosofía encaja con su trayectoria y con la idea de club. En lugar de recolocar piezas clave fuera de sitio, el entrenador prefiere apostar por jóvenes con proyección y hambre. De este modo, Valverde podrá centrarse en lo que mejor sabe hacer: dominar el ritmo del partido desde el centro del campo. El nuevo rol de Fede Valverde, el proyecto de Arbeloa, la gestión del vestuario, la polivalencia, la cantera y la planificación deportiva marcan una hoja de ruta que busca estabilidad tras meses de cambios.