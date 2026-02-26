Florentino lo tiene claro: el sustituto de Carvajal es un auténtico crack

El Real Madrid ya trabaja en el relevo de Dani Carvajal ante su inminente salida. Florentino Pérez vigila el mercado de fichajes y tiene en el radar a Kyriani Sabbe, joven lateral del Club Brujas que deslumbra en Europa.

El adiós de una leyenda del Real Madrid

Hablar dees hablar de una era dorada en el Real Madrid . El lateral derecho ha sido mucho más que un defensa: capitán, referente en el vestuario y pieza clave en las conquistas dey la. Desde su regreso al club blanco, tras su etapa en Alemania, Carvajal se convirtió en un símbolo del madridismo y en uno de los mejores laterales del fútbol europeo.

Sin embargo, el paso del tiempo no perdona. A sus 30 y muchos años, la veteranía empieza a pesar. Las lesiones han sido cada vez más frecuentes, afectando su continuidad en el Santiago Bernabéu. El desgaste físico, propio de un jugador que lo ha ganado todo, se ha hecho evidente en las últimas temporadas. Su contrato finaliza al término de la presente campaña y todo apunta a que el club blanco afrontará una transición inevitable en el lateral derecho.

La dirección deportiva, liderada por Florentino Pérez, entiende que sustituir a un jugador de su jerarquía no es sencillo. No se trata solo de cubrir una posición en la defensa del Real Madrid; se trata de reemplazar liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva. El mercado de fichajes será clave para encontrar ese perfil capaz de asumir la presión que implica vestir la camiseta blanca.

Kyriani Sabbe, el nombre que ilusiona en Valdebebas

En esa búsqueda de sangre nueva aparece un nombre que cada vez suena con más fuerza:. El joven lateral derecho delse ha convertido en una de las revelaciones de la, despertando el interés de varios gigantes europeos, entre ellos el Real Madrid.

Con apenas veinte partidos disputados esta temporada, Sabbe ha demostrado una notable capacidad ofensiva, velocidad en la banda derecha y una madurez impropia de su edad. Los informes que manejan en Valdebebas destacan su proyección, su disciplina táctica y su margen de mejora. En un equipo que compite cada año por la Champions League, la polivalencia y el físico son requisitos imprescindibles.

El valor de mercado del futbolista belga ronda los seis millones de euros, una cifra asumible dentro de la estrategia blanca de apostar por talento joven antes de que explote definitivamente. Además, su contrato hasta 2028 obliga a negociar con el Club Brujas, pero no supone un obstáculo insalvable para un club acostumbrado a operaciones complejas.

🚨 Real Madrid CF are reportedly targeting Kyriani Sabbe as a potential successor to Dani Carvajal - and as competition for Trent Alexander-Arnold.



The Club Brugge KV right-back is said to be on Madrid’s radar.



(Source: Fichajes)@realmadrid#RealMadrid #Transfers #Sabbe… pic.twitter.com/y0gV4364Ft — Football Transfer Live ⚽️ (@VforVen53921592) February 23, 2026

La competencia no será sencilla. Equipos como el Inter de Milán también han seguido de cerca al internacional sub-21 belga. Sin embargo, el prestigio del Real Madrid y la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu son argumentos de peso en cualquier negociación.

La estrategia de Florentino y el futuro del lateral derecho

El relevo de Carvajal forma parte de un plan más amplio de renovación en la plantilla madridista. El Real Madrid no quiere improvisar. La experiencia reciente ha enseñado al club que las transiciones deben planificarse con tiempo, equilibrio y visión a largo plazo.

Florentino Pérez apuesta por un modelo que combine estrellas consolidadas con jóvenes promesas. En ese esquema, Kyriani Sabbe encajaría como una inversión estratégica: un jugador capaz de crecer a la sombra de referentes y asumir responsabilidades progresivamente. No sería un fichaje mediático inmediato, pero sí una apuesta de futuro con proyección internacional.

La defensa blanca necesita profundidad y energía en el carril diestro. En un fútbol cada vez más exigente, donde el lateral es casi un extremo más, la velocidad y la capacidad ofensiva son fundamentales. Sabbe cumple con ese perfil moderno que demanda el cuerpo técnico.