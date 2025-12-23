Florentino ofrece a Zidane volver al Real Madrid: ya hay respuesta

El Real Madrid vive semanas de ruido, debate y análisis constante alrededor de su banquillo. Aunque los resultados van llegando, victoria en Vitoria ante el Alavés y clasificación sufrida en Copa del Rey, la imagen del equipo no termina de convencer a una afición acostumbrada a la excelencia. En ese contexto, el nombre de Xabi Alonso aparece cada día en el centro del foco.

El técnico, consciente del entorno que rodea al club, ha querido transmitir calma. En rueda de prensa aseguró sentirse respaldado por la entidad, desde el presidente hasta los jugadores, y habló de un proyecto a largo plazo con exigencia máxima. “Estamos todos unidos”, repitió, dejando claro que mantiene la energía y la motivación pese a las críticas. No quiso ponerse nota ni alimentar el debate, pero en el Real Madrid ese debate nunca se detiene.

La llamada de Florentino y la postura de Zidane

Mientras Xabi Alonso intenta consolidar su proyecto, en los pasillos del Bernabéu siempre se manejan escenarios alternativos. Y cuando el futuro del banquillo entra en discusión, hay un nombre que emerge de forma casi automática: Zinedine Zidane.

⚽Manolo Lama analiza el posible regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso: "Te lo puedo confirmar" https://t.co/3txotv9SJZ — COPE (@COPE) December 20, 2025

Durante la previa del Real Madrid–Sevilla, en el programa Tiempo de Juego, el periodista Manolo Lama desveló una información clave: Florentino Pérez ha hablado directamente con Zidane. El presidente blanco le planteó la posibilidad de un regreso al banquillo, consciente de que el técnico francés es una figura totalmente contrastada y con un pasado glorioso en el club.

La respuesta, sin embargo, fue clara y contundente. Zidane dijo no. El francés mantiene su compromiso con la Selección de Francia, con la vista puesta en el futuro tras el próximo Mundial. No es una cuestión de dudas con el Madrid ni de falta de cariño. Es una decisión meditada y personal, alineada con su hoja de ruta profesional.

Confianza pública, alternativas privadas

El Real Madrid respalda públicamente a Xabi Alonso, pero también actúa como lo que es: un club que siempre se anticipa. La negativa de Zidane no supone un terremoto, pero sí aclara el panorama. El banquillo no cambiará por ahora y el técnico actual tiene margen para seguir creciendo.

En el Bernabéu saben que el camino es largo y que los proyectos necesitan tiempo. Zidane, por su parte, sigue ligado emocionalmente al club, pero ha elegido esperar. Y mientras tanto, Xabi Alonso continúa, con presión, sí, pero también con la confianza oficial de un presidente que ya ha movido ficha… y ha recibido respuesta.