Florentino Pérez le ha ofrecido a Zidane regresar al Real Madrid

El Real Madrid sigue viviendo una situación complicada a pesar de las últimas victorias. Aunque Xabi Alonso esté aguantándose en su puesto gracias a los triunfos que ha tenido el conjunto blanco en los últimos partidos, la realidad es que cualquier próximo tropiezo podría ser determinante para la destitución del tolosarra. Y ahí, Zinedine Zidane habría aparecido en escena.

Según informó Manolo Lama en la Cadena COPE, el periodista fue muy contundente a la hora de asegurar que Florentino Pérez ya ha llamado al francés para conocer la opinión que tendría a la hora de volver al Madrid para una tercera etapa. El presidente quiso sondear al técnico en el caso de que en las próximas semanas Alonso tenga que ser sustituido por otro entrenador.

Florentino Pérez habría llamado a Zinedine Zidane para sondear su retorno al Madrid por tercera vez

Aun así, y según la misma información, Zidane le habría dado calabazas a Florentino, teniendo en cuenta que el míster ya está comprometido con Francia para cuando acabe el Mundial. El sueño del entrenador siempre ha sido poder ser seleccionador del combinado nacional, algo que podrá cumplir cuando acabe la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

Eso sí, el francés sí que podría tomar las riendas del equipo hasta final de temporada, convirtiéndose en un entrenador puente, y de cara al siguiente curso, escoger a otro técnico que dirija al Madrid los próximos años. Florentino cree que Zidane estaría dispuesto a ello y, por eso, quiso mantenerse en contacto con él de cara a los próximos días por si hay novedades en la situación.

El sueño del francés es poder entrenar a su selección y lo conseguirá el año que viene

Si finalmente el francés no aceptase la oferta de Florentino, el presidente tendría otras opciones encima de la mesa, como la de Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla. El técnico del filial sería el elegido para ser el entrenador puente de esta temporada, alguien que conoce muy bien al club y cuyo perfil está muy bien valorado por el gran trabajo que ha ido realizando en las categorías inferiores.