Florentino Pérez pone encima de la mesa 100 millones por la oveja negra del PSG

El Real Madrid, atento al mercado de fichajes y a la situación del PSG, prepara una ofensiva de 100 millones de euros. Florentino Pérez quiere aprovechar la crisis interna en París para lanzar un golpe estratégico en LaLiga y en la Champions League.

Una oportunidad que nace del caos en París

En el fútbol moderno, las grandes operaciones no siempre nacen de la necesidad, sino de la oportunidad. Y eso es exactamente lo que ha detectado el Real Madrid en el Paris Saint-Germain. Las tensiones internas en el Parque de los Príncipes, marcadas por las fricciones entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé, han generado un clima de inestabilidad que en Chamartín observan con lupa.

En ese escenario emerge un nombre propio: Désiré Doué. Con apenas 19 años, el extremo francés se ha convertido en uno de los talentos emergentes más seguidos de Europa. Su reciente actuación en Champions League, con un doblete ante el Mónaco, disparó definitivamente su cotización en el mercado de fichajes.

Según varias fuentes, Florentino Pérez estaría dispuesto a poner 100 millones de euros sobre la mesa para convencer a la cúpula catarí del PSG. Una cifra que refleja la dimensión estratégica del movimiento. En el Real Madrid no se trata solo de fichar talento, sino de anticiparse al futuro y reforzar un proyecto que aspira a dominar LaLiga y la Champions League durante la próxima década.

El perfil que seduce al Bernabéu

Los informes de la dirección deportiva blanca destacan tres aspectos de Désiré Doué: velocidad, madurez táctica y desequilibrio en el uno contra uno. No es solo un extremo eléctrico; es un futbolista que entiende el juego, que aparece en escenarios grandes y que asume responsabilidades impropias de su edad.

En el Santiago Bernabéu consideran que su perfil encaja con la política de rejuvenecimiento que ya ha dado frutos en temporadas recientes. La comparación con Lamine Yamal, la perla del FC Barcelona, es inevitable. En los despachos blancos no quieren quedarse atrás en esa carrera generacional que marcará los próximos Clásicos.

La inversión de 100 millones no se percibe como un gasto desproporcionado, sino como una apuesta por el talento diferencial. En un mercado de fichajes inflacionado, donde la Premier League suele dinamitar cualquier negociación, adelantarse puede marcar la diferencia. El Real Madrid quiere cerrar la operación antes de que otros gigantes europeos entren en la puja y eleven el precio.

🚨 Real Madrid are readying an offer of €100M to sign PSG winger Désiré Doué, believing tensions behind the scenes in Paris could lead to the availability of the player.



He is seen by Barça club officials to be on the same level as Barcelona’s Lamine Yamal, both in terms of… pic.twitter.com/8oLGpc6wpf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 18, 2026

Un movimiento con mirada de futuro

Más allá del ruido mediático, esta posible operación responde a una lógica deportiva clara. El Real Madrid busca mantener su hegemonía en Europa y fortalecer una plantilla ya repleta de estrellas. La llegada de Doué sería un mensaje directo al continente: el club blanco no solo vive del presente, también construye el futuro.

El contexto en París juega a favor. Las tensiones en el vestuario, los reajustes deportivos y las decisiones técnicas pueden abrir una puerta que hace meses parecía blindada. Florentino Pérez es consciente de que estas oportunidades son efímeras. En el fútbol de élite, las ventanas estratégicas se abren y se cierran con rapidez. Si la operación se concreta, estaríamos ante uno de los traspasos más impactantes entre dos colosos europeos en los últimos años. Un movimiento que reforzaría al Real Madrid en LaLiga, elevaría su potencial en Champions League y confirmaría que, en el mercado de fichajes, la anticipación es tan valiosa como el talento.