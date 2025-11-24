Florentino Pérez tiene decidida la destitución de Xabi Alonso

Xabi Alonso está viviendo una situación muy difícil en el Real Madrid. El equipo no juega a nada y los resultados no acaban de acompañar, por lo que el tolosarra podría estar en la cuerda floja. De hecho, Florentino Pérez tendría decidida su destitución si el conjunto blanco no ganase los dos próximos partidos, que serán contra el Olympiacos en Champions y ante el Girona en Liga.

En el caso de que el técnico no consiga el triunfo en estos dos próximos encuentros, considerados trampa porque, en teoría, podrían darse por ganados de antemano, su situación penderá de un hilo y, ahí, el presidente lo rompería para destituirle de manera definitiva. Además, el hecho de que haya perdido a gran parte del vestuario son puntos aún más negativos para el vasco.

Florentino Pérez destituirá a Xabi Alonso si el Madrid no gana los dos próximos partidos

Su llegada al banquillo del Madrid fue vista como una revolución, ya que Alonso prometió un cambio en el nivel de juego y en la disciplina de varios jugadores. Sin embargo, y después de unos meses y con el paso de los partidos, el juego del equipo se ve más como el del curso pasado con Carlo Ancelotti, viviendo de las individualidades y sin un juego colectivo vistoso.

Además, se está viendo a un Alonso muy apagado y desconectado, siendo incapaz de reconducir la situación desde el banquillo. En el empate en el Martínez Valero ante el Elche del pasado domingo, el tolosarra quedó muy dañado y señalado, especialmente por sus decisiones antes del encuentro y también en él, ya que no acabó funcionando nada de lo que intentó desde la banda.

El técnico tolosarra pende de un hilo y ya no se confía en él

Por lo tanto, Alonso está en la cuerda floja, y si el Madrid no consigue ganar los dos próximos partidos, que serán importantes tanto para la clasificación en la máxima competición continental como en la tabla de la competición doméstica, el vasco podría tener que hacer las maletas y abandonar definitivamente el banquillo del conjunto blanco después de tan solo unos meses en el cargo.