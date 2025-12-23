Florentino Pérez y Xabi Alonso reducen la lista de tres fichajes para enero a un solo nombre

El Real Madrid está trabajando en la posibilidad de poder fichar a algún jugador en el mercado de invierno para paliar las bajas que tiene el equipo en defensa. En ese sentido, tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso se han reunido para discutir esta opción y habrían reducido la lista de tres fichajes para enero a un solo nombre, haciendo un esfuerzo para traerlo al Santiago Bernabéu.

En un principio, la intención de la dirección deportiva era esperar a verano para poder incorporar a algún central a coste cero, que es el objetivo que tiene el Madrid para reforzar la zaga. En concreto, habría tres nombres: Ibrahima Konaté, Marc Guéhi y Dayot Upamecano, que son los tres centrales que encajan a la perfección en lo que busca el club, tanto a nivel deportivo como económico.

El Madrid podría fichar a un central en el mercado de invierno

Además, los tres finalizan contrato al final de la próxima temporada, es decir, el próximo 30 de junio de 2026, por lo que su llegada a coste cero sería muy beneficiosa, a pesar de que habría que pagar alguna prima de fichaje. Sin embargo, el hecho de que uno de ellos tenga que venir en enero ha cambiado totalmente los planes del Madrid, avanzando las conversaciones con sus entornos.

Aun así, la situación parece muy complicada, ya que es prácticamente inviable que sus actuales clubes lo dejen marchar a mitad de curso, aunque sepan que los perderán a coste cero dentro de unos meses. Para el Madrid, la baja de Eder Militão y la falta de jerarquía defensiva han abierto el debate interno sobre adelantar una de estas operaciones para el mes de enero.

La situación del conjunto blanco en defensa es complicada

Por lo tanto, Florentino Pérez sabe que tendrá que hacer un esfuerzo considerable para uno de ellos, ya que la prioridad es encontrar un central solvente que pueda asumir los galones desde el primer día y convertirse en uno de los líderes de la zaga del Madrid nada más llegar. El nombre aún se está discutiendo, pero no tardarán en llegar a una conclusión para acometer su fichaje.