Franco Mastantuono, fuera por una operación de 100 millones

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano, ya que llegaba al Santiago Bernabéu un jugador muy prometedor y con mucho futuro. En los primeros meses de la temporada, fue alguien indispensable para Xabi Alonso, pero ahora, su situación ha cambiado completamente, perdiendo la confianza del técnico y quedándose sin jugar.

Por eso, el tolosarra, en un intento de reforzar al equipo y darle un salto de calidad a la delantera, habría pedido encarecidamente a la dirección deportiva del Madrid el fichaje de Florian Wirtz. El alemán ya fue uno de los objetivos del entrenador el pasado verano, pero el futbolista decidió firmar por el Liverpool de la Premier League, rechazando la posibilidad de volver a juntarse con su técnico.

Xabi Alonso ha vuelto a pedir el fichaje de Florian Wirtz para el Madrid

Aun así, Wirtz atraviesa un momento muy complicado en el Liverpool, ya que está siendo muy criticado por su rendimiento en el mal curso que están teniendo los de Anfield. Por eso, esta situación podría abrir una oportunidad inesperada, ya que los ingleses se podrían llegar a plantear una salida para poder recuperar parte de la alta inversión que realizaron por él el pasado verano.



Y ahí, el Madrid podría entrar a petición de Xabi Alonso con un montante alrededor de los 100 millones de euros, una cantidad muy alta, pero que los blancos podrían asumir para cumplir así el deseo del entrenador y permitir la llegada al Bernabéu de un jugador con mucha clase. Eso sí, la posible incorporación de Wirtz dejaría sin sitio a Mastantuono en las alineaciones del técnico.

La llegada del alemán sería muy mala para Franco Mastantuono

Por eso, el argentino podría acabar marchándose del conjunto blanco si, finalmente, el alemán aterrizara en el Madrid. El joven delantero ya no está nada contento con su situación actual en el club madrileño y podría plantearse seriamente una cesión de cara a la próxima temporada para poder tener minutos, ya que en el Madrid es posible que no los pudiera disfrutar como a principios de curso.