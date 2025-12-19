Mastantuono se convierte en un problema en el vestuario del Real Madrid

La situación de Franco Mastantuono en el Real Madrid empieza a ser más que preocupante. El argentino aterrizó en el Santiago Bernabéu el pasado verano, siendo uno de los fichajes más ilusionantes del curso para el club y para la afición, pero de momento, el jugador no ha cumplido las grandes expectativas que se habían depositado en él y se le está cuestionando mucho.

A pesar de que nada más llegar pasó a ser titular indiscutible en los primeros meses con Xabi Alonso, su protagonismo cayó en picado después de sus molestias con la pubalgia y, a día de hoy, es difícil que tenga minutos. De hecho, tuvo su primera titularidad en 46 días en el partido de Copa del Rey ante el Talavera, pero no brilló nada en un día que, en teoría, podría haber recuperado la autoestima.

La situación de Mastantuono en el Madrid ya preocupa mucho

El argentino no tuvo ningún regate completado, ya que solo intentó uno, y no generó ninguna ocasión. Jugó poco más de una hora en un encuentro que podría haber sido muy positivo para él, pero fue todo lo contrario. Y esto ha provocado que Mastantuono se haya convertido en un problema muy serio en el vestuario del Madrid, con voces que ya le apuntan con el dedo.

Más que nada por las quejas que ha ido teniendo el futbolista acerca de su protagonismo en las últimas semanas, pasando de tener un rol de pieza indispensable en las alineaciones de Alonso a comer banquillo en más de una ocasión. Y eso no ha gustado nada a la plantilla, especialmente a los pesos pesados, ya que no han entendido esta actitud tóxica del jugador.

El jugador argentino no acaba de remontar

Sí que lo llegarían a entender si se estuviera siendo injusto con él, pero desde su llegada al Madrid, ha sido todo lo contrario. Pasó por delante de todo el mundo, especialmente de futbolistas ya contrastados, para ser titular, pero tampoco ha demostrado que, a día de hoy, y después de haber pagado 63 millones de euros por él, se merezca estas oportunidades.