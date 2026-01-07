Giro inesperado en el Real Madrid con la situación de Antonio Rüdiger

La situación de Antonio Rüdiger, su futuro en el Real Madrid y su estado físico generan nuevas dudas en el club blanco, que ha optado por la prudencia antes de tomar una decisión definitiva.

Un futuro aún incierto condicionado por lo físico

La situación de Antonio Rüdiger en el Real Madrid sigue sin resolverse. El central alemán, uno de los líderes del vestuario, afronta semanas clave en las que el club evaluará su continuidad a partir de su rendimiento y, sobre todo, de su estado físico. La dirección deportiva mantiene la calma y no ha acelerado ningún movimiento, consciente de que el contexto requiere análisis y no decisiones impulsivas.

Rüdiger viene de atravesar el curso más complicado desde su llegada a Madrid en 2022. Durante buena parte de la pasada temporada jugó con molestias constantes en la rodilla, una situación límite que acabó desembocando en una intervención quirúrgica tras la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. Aquella operación condicionó su verano y provocó una preparación incompleta.

Su participación en el Mundial de Clubes y la ausencia de una pretemporada adecuada derivaron posteriormente en una lesión muscular que lo mantuvo fuera de combate entre septiembre y noviembre. Un cúmulo de factores que explican por qué el Real Madrid ha decidido evaluar con lupa su evolución antes de plantear una renovación.

Renovación, mercado y el peso del vestuario

Pese a los rumores, el club blanco no ha descartado ampliar el contrato de Rüdiger. Tampoco se plantea romper su política habitual de ofrecer extensiones cortas a futbolistas mayores de 30 años. El plan pasa por observar su respuesta física en este tramo de temporada, especialmente en competiciones como LaLiga y la Champions League, donde la exigencia es máxima.

La voluntad del jugador es clara: su prioridad es seguir en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, si no hay acuerdo, opciones no le faltarán. El interés de clubes de Arabia Saudí ha sido constante, y el propio Rüdiger no descarta valorar una salida a Oriente Medio en el futuro, aunque no de forma inmediata.

Desde su regreso, el central ha recuperado protagonismo. Ha sido titular en seis de los últimos siete partidos oficiales, descansando solo en la Copa del Rey, lo que refuerza su peso deportivo. Pero su importancia va más allá del césped. En Valdebebas destacan su liderazgo, especialmente en una plantilla donde ese factor ha faltado por momentos bajo la dirección de Xabi Alonso.