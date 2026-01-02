Xabi Alonso elige al sustituto de Kylian Mbappé: es su momento

Cambian los meses, pero no desaparecen las dificultades para Xabi Alonso. El técnico afronta otro tramo delicado de la temporada con la sensación de que su equipo aún no ha encontrado una identidad sólida. En ese contexto, la lesión de Kylian Mbappé llega en el peor momento posible. El delantero francés no estará disponible ante el Real Betis y su presencia en la Supercopa de España está seriamente comprometida.

Mbappé había sido, hasta ahora, el salvavidas de un Real Madrid irregular, vulnerable en el juego y excesivamente dependiente de la inspiración individual. Sus números hablan por sí solos: 29 goles en 24 partidos. Más de la mitad de los tantos del equipo llevan su firma. Cuando el plan colectivo se diluía, aparecía el francés para resolver partidos que parecían atascados. Sin él, el problema del gol vuelve a quedar al descubierto, obligando a Xabi Alonso a buscar soluciones inmediatas.

🚨 𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Kylian Mbappe has picked up an INJURY and he will be out for 𝟑 weeks. He will MISS the Spanish Super Cup in Saudi Arabia. ⚪❌ pic.twitter.com/GC6t4QMhTu — BarçaTimes (@BarcaTimes) December 31, 2025

El entrenador es consciente de que no existe un relevo natural capaz de asumir ese peso goleador. Por eso, más que buscar un sustituto directo, la idea pasa por ajustar el sistema, ganar equilibrio y repartir responsabilidades ofensivas. La baja de Mbappé no solo altera el once, también pone a prueba la capacidad del equipo para competir sin su gran referencia.

Rodrygo, el nombre que gana fuerza

Dentro de ese nuevo escenario, Rodrygo aparece como la opción más lógica para ocupar el centro del ataque. No es un delantero centro clásico, pero sí un futbolista con buen olfato, movilidad y experiencia en partidos de máxima exigencia. Además, llega en un momento de confianza, algo clave cuando el margen de error es mínimo.

Ubicar a Rodrygo como referencia obliga al equipo a jugar más junto, a generar superioridades por dentro y a exigir llegada desde segunda línea. El brasileño aporta dinamismo, aunque no garantiza la misma producción que Mbappé, lo que convierte el reto en colectivo. Todos deberán sumar goles para compensar la ausencia del francés.

La alternativa de Gonzalo sigue sobre la mesa como recurso puntual, pero apostar por Rodrygo tiene un componente simbólico: confiar en un futbolista hecho en la élite para asumir galones. Para Xabi Alonso, la decisión no es solo táctica, también estratégica. Sin Mbappé, el Madrid necesita que alguien dé un paso al frente. Y Rodrygo tiene ante sí la oportunidad de demostrar que este también puede ser su equipo.