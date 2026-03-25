Indignación total: el Madrid diagnostica la rodilla equivocada a Mbappé

La lesión de Kylian Mbappé genera polémica en el Real Madrid tras un presunto error médico. El caso ha provocado dudas sobre los servicios médicos del club blanco.

Mbappé, entre molestias y decisiones que generan dudas

La situación de Kylian Mbappé ha dado un giro inesperado en los últimos días. El delantero francés, una de las grandes estrellas del Real Madrid, arrastra molestias en la rodilla desde hace semanas, lo que le ha obligado a competir en condiciones lejos de su mejor nivel.

Desde el club se restó importancia inicialmente al problema, interpretando que no existía una lesión grave. Sin embargo, el paso del tiempo y la persistencia del dolor llevaron al jugador a buscar una segunda opinión médica fuera de España.

Ahí es donde ha estallado la polémica. Según diversas informaciones, durante las primeras pruebas realizadas en el entorno del Real Madrid, se habría evaluado la rodilla equivocada. Es decir, los estudios se centraron en la rodilla derecha, cuando las molestias reales se encontraban en la izquierda.

Un error que, de confirmarse, resulta difícil de entender en un club de la exigencia del Madrid. Más aún tratándose de un jugador clave en competiciones como LaLiga y la Champions League. Mientras tanto, Mbappé continuó jugando con dolor, lo que aumenta la preocupación por el riesgo que pudo haber asumido durante varios encuentros.

Un error médico que desata la indignación

La reacción no se ha hecho esperar. El entorno de Kylian Mbappé ha mostrado su malestar ante lo sucedido, y dentro del propio club también han surgido dudas sobre la gestión del caso.

El viaje del jugador a París tenía un objetivo claro: obtener un diagnóstico fiable que explicara el origen de sus molestias. Allí fue evaluado por especialistas en lesiones de rodilla, que habrían detectado la anomalía que no se había identificado previamente.

Este episodio ha alimentado la sensación de que algo no ha funcionado correctamente en los protocolos médicos del club. No es la primera vez que surgen críticas en este sentido, especialmente en una temporada marcada por varias lesiones en la plantilla del Real Madrid. Además, este caso se produce en un contexto delicado, donde cualquier error se magnifica. La figura de Mbappé no es la de un jugador más: es uno de los referentes del equipo y una pieza fundamental en el proyecto deportivo.

🚨 CONFIRMED: Real Madrid's medical staff DIAGNOSED Kylian Mbappé's WRONG KNEE!



They took tests on his right, healthy knee, instead of his injured left knee. @miguelitocope pic.twitter.com/6YdzU5rNfk — Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2026

El Real Madrid, obligado a reaccionar

Ante la gravedad del asunto, el Real Madrid no ha permanecido ajeno a la situación. En las últimas semanas, el club ha tomado decisiones importantes en su estructura médica, con cambios que buscan recuperar la confianza tanto de los jugadores como del entorno.

La llegada de nuevos especialistas y la revisión de los protocolos internos reflejan la intención de evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. En un club de máximo nivel, el control médico es tan importante como el rendimiento deportivo.

Por su parte, Kylian Mbappé centra ahora todos sus esfuerzos en recuperarse plenamente. El objetivo es claro: volver a su mejor versión y liderar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.