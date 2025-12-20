KO inesperado: el imprescindible de Xabi Alonso se queda fuera ante el Sevilla

El Real Madrid vuelve a enfrentarse a una de esas semanas en las que las circunstancias pesan tanto como el rival. El duelo ante el Sevilla en el Bernabéu llega marcado por las ausencias, pero hay una que sobresale por encima del resto. La de Fede Valverde, un futbolista que se ha convertido en el verdadero termómetro del equipo y en una pieza absolutamente irremplazable para Xabi Alonso.

Un KO que cambia los planes

Fede Valverde no pudo entrenarse con el grupo en Valdebebas y su presencia ante el Sevilla es más que dudosa. El centrocampista arrastra una gripe que le ha debilitado físicamente y, además, sigue notando las consecuencias de un fuerte golpe en el pie. No es una lesión grave, pero sí lo suficientemente molesta como para frenar su regreso. Ya se perdió el encuentro copero ante el Talavera y todo apunta a que el cuerpo técnico no forzará.

La ausencia de Valverde no es una más. Su despliegue físico, su capacidad para llegar a todo y su compromiso táctico sostienen muchas de las ideas de Xabi Alonso. Sin él, el equipo pierde intensidad, llegada desde segunda línea y una presión constante que equilibra al resto. En un contexto de máxima exigencia, cualquier detalle cuenta, y este KO inesperado obliga a reajustar piezas.

❓ Fede Valverde, duda contra el Sevilla.



❓ Fede Valverde, duda contra el Sevilla.

👉 El uruguayo no entrenó con el grupo este viernes debido a un proceso gripal y un fuerte golpe en el pie.

La buena noticia llega desde la enfermería. Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y David Alaba han vuelto a entrenarse con normalidad y podrían entrar en la convocatoria. También regresan Raúl Asensio, Courtois y Rüdiger, lo que alivia parcialmente un panorama cargado de bajas.

Valverde, más que un centrocampista

Hablar de Fede Valverde es hablar de carácter, liderazgo silencioso y regularidad. No siempre aparece en las estadísticas, pero siempre está en el juego. Para Xabi Alonso es un futbolista imprescindible porque entiende el fútbol desde el sacrificio colectivo y la inteligencia táctica. Su ausencia se nota tanto en ataque como en defensa.

El partido ante el Sevilla llega, además, en un momento delicado. Los resultados recientes no han sido los esperados y el técnico vive bajo una presión constante tras un mes y medio irregular. Con bajas confirmadas como Carvajal, Militao, Trent, Brahim Díaz, Endrick o Carreras, el margen de error es mínimo. El Bernabéu exigirá respuesta. Y aunque el equipo tenga recursos, la sensación es clara: sin Fede Valverde, el Real Madrid pierde a su pulmón. Un KO que no solo afecta al once, sino también al alma competitiva del equipo.