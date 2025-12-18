Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que lo venda o lo regale porque es un problema en el Real Madrid

La planificación deportiva del Real Madrid empieza a dejar daños colaterales. No todos los jugadores encuentran su sitio y uno de los casos que más ruido está generando en silencio es el de Gonzalo García. El delantero apenas cuenta para Xabi Alonso, suma muy pocos minutos y su situación empieza a incomodar tanto al cuerpo técnico como al propio futbolista. En Valdebebas ya no se habla solo de falta de oportunidades, sino de un encaje que no termina de llegar.

Un delantero sin espacio en los planes

La salida de Endrick parecía, en un primer momento, cerrar cualquier debate. El Real Madrid no puede permitirse quedarse sin un ‘9’ suplente de Mbappé y Gonzalo, por pura lógica de plantilla, se mantenía como alternativa. Sin embargo, la realidad deportiva es otra. Xabi Alonso apenas le ha utilizado y no parece confiar en él para partidos de exigencia real.

El problema no es solo la competencia. Es la sensación de que Gonzalo no encaja en lo que el entrenador quiere para su equipo. No aporta lo que se le pide desde el banquillo y su presencia genera más dudas que soluciones. En ese contexto, su continuidad empieza a verse como un bloqueo innecesario. El club no tiene otro delantero en la recámara, pero tampoco un ‘9’ suplente en el que el técnico confíe de verdad. Xabi Alonso lo tiene claro: si no va a contar con él, lo mejor es buscar una salida. Incluso aunque eso suponga facilitar su marcha en condiciones poco beneficiosas para el club.

⚪️ Gonzalo se para a atender a aficionados en su llegada a Valdebebas.



❌ No ha respondido a la pregunta sobre su futuro.



🗣️ @marcosdlarocha pic.twitter.com/P6p6JYj9Oy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2025

Un silencio que lo dice todo

La situación dio un giro inesperado cuando Gonzalo fue preguntado directamente por su futuro. A la llegada a la ciudad deportiva, un reportero de El Chiringuito le lanzó una pregunta clara, más aún en año de Mundial: si se plantea salir en enero. La respuesta fue el silencio. Ni una palabra. Ni una sonrisa incómoda. Nada.

Ese silencio ha sido interpretado dentro del club como un mensaje. Los futbolistas, cuando quieren quedarse, suelen decirlo. Gonzalo no lo hizo. Y eso pesa. Su falta de respuesta sugiere que sí valora una salida, que entiende que su situación no va a cambiar y que necesita minutos si quiere aspirar a algo más. En el Real Madrid no existe una decisión cerrada. A día de hoy, el club no planea forzar su salida. Pero tampoco le cerrará la puerta si llega una oferta convincente y si el jugador expresa claramente su deseo de marcharse. Florentino Pérez escucha, Xabi Alonso empuja y Gonzalo guarda silencio.