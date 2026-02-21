La llegada de Unai Emery al banquillo del Real Madrid provocaría tres salidas inesperadas

El Real Madrid sigue sondeando el mercado de entrenadores mientras crecen los rumores en torno a Unai Emery. Su posible llegada no solo cambiaría el banquillo, también podría sacudir la plantilla blanca.
Un cambio que se avecina en el Santiago Bernabéu
En el Real Madrid
saben que el próximo verano será decisivo. Tras una temporada irregular en LaLiga
y con dudas en la Champions League
, la dirección deportiva valora un cambio en el banquillo. El nombre del próximo entrenador marcará el rumbo del proyecto.
Entre los candidatos que circulan en el mercado de entrenadores aparecen perfiles de peso: Jürgen Klopp, José Mourinho y Unai Emery. Cada uno representa una filosofía distinta. Pero en las últimas semanas, el técnico vasco ha ganado fuerza en los despachos de Valdebebas.
Emery, actualmente al frente del Aston Villa FC, ha demostrado capacidad para competir en la Premier League y en Europa con recursos limitados. Su perfil táctico, meticuloso y exigente seduce a parte de la directiva blanca, que valora su experiencia internacional.
Tres nombres en el punto de mira
Si Unai Emery acepta el desafío de dirigir al Real Madrid, su llegada podría implicar decisiones contundentes en la plantilla. Según diversos informes, tres futbolistas estarían en la rampa de salida.
El primero es Antonio Rüdiger, cuyo contrato se encuentra en una situación delicada. La posible no renovación abriría la puerta a su salida, especialmente si el nuevo entrenador apuesta por una línea defensiva distinta o por rejuvenecer la zaga.
El segundo nombre es Arda Güler. El joven talento turco no ha tenido la continuidad esperada y podría convertirse en moneda de cambio o en una venta estratégica para equilibrar el mercado de fichajes. Emery es un técnico que prioriza perfiles muy concretos en cada posición y no duda en prescindir de jugadores si no encajan en su sistema.
El caso más sorprendente sería el de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés, vinculado recientemente al club, podría no entrar en los planes del entrenador español si este considera que su modelo defensivo requiere otro tipo de lateral. En Alemania ya se ha apuntado que Emery estaría entre los favoritos de la directiva madridista, y que su llegada implicaría ajustes profundos.
Un nuevo proyecto con sello propio
La posible etapa de Unai Emery en el Real Madrid no sería continuista. Su historial demuestra que necesita tiempo, disciplina táctica y una plantilla alineada con su idea de juego
. En el Santiago Bernabéu, donde la exigencia es inmediata y la presión mediática constante, el margen de error es mínimo.
El mercado de fichajes sería clave para adaptar el equipo a su modelo. Salidas estratégicas, posibles incorporaciones y una redefinición del vestuario marcarían el inicio de una nueva era.
El Real Madrid no ha tomado una decisión definitiva, pero el debate ya está abierto. La elección del entrenador no solo determinará el estilo de juego en LaLiga y en la Champions League, también definirá quién continúa y quién sale. Si Unai Emery aterriza en el Bernabéu, el verano promete movimientos inesperados. Y en el fútbol moderno, los cambios en el banquillo suelen ser solo el principio.