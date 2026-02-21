La llegada de Unai Emery al banquillo del Real Madrid provocaría tres salidas inesperadas

El Real Madrid sigue sondeando el mercado de entrenadores mientras crecen los rumores en torno a Unai Emery. Su posible llegada no solo cambiaría el banquillo, también podría sacudir la plantilla blanca.

Un cambio que se avecina en el Santiago Bernabéu

Real Madrid

En elsaben que el próximo verano será decisivo. Tras una temporada irregular eny con dudas en la, la dirección deportiva valora un cambio en el banquillo. El nombre del próximo entrenador marcará el rumbo del proyecto.

Entre los candidatos que circulan en el mercado de entrenadores aparecen perfiles de peso: Jürgen Klopp, José Mourinho y Unai Emery. Cada uno representa una filosofía distinta. Pero en las últimas semanas, el técnico vasco ha ganado fuerza en los despachos de Valdebebas.

🚨 If Unai Emery leaves Aston Villa to take over at Real Madrid this summer, major changes could follow. 👀



Antonio Rüdiger, who is out of contract, Arda Güler and — most surprisingly — Trent Alexander-Arnold are all reportedly on the Spaniard’s offload list if he takes the top… pic.twitter.com/S8sHWRDEA3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Emery, actualmente al frente del Aston Villa FC, ha demostrado capacidad para competir en la Premier League y en Europa con recursos limitados. Su perfil táctico, meticuloso y exigente seduce a parte de la directiva blanca, que valora su experiencia internacional.

Tres nombres en el punto de mira

Si Unai Emery acepta el desafío de dirigir al Real Madrid, su llegada podría implicar decisiones contundentes en la plantilla. Según diversos informes, tres futbolistas estarían en la rampa de salida.