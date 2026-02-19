Alexander-Arnold, a un paso de volver al Liverpool: Carvajal es el culpable

El futuro de Trent Alexander-Arnold vuelve a agitar el mercado de fichajes. Entre rumores, Champions League y tensiones internas en el Real Madrid, el lateral inglés estaría cada vez más cerca del Liverpool.

Un rendimiento bajo la lupa en el Real Madrid

La etapa deen el Real Madrid no está siendo tan brillante como muchos esperaban. Llegó como uno de los laterales más influyentes del fútbol europeo, con galones de estrella en lay experiencia en la, pero su adaptación a LaLiga ha generado más dudas que certezas.

En los últimos partidos, su rendimiento defensivo ha sido cuestionado. Aunque mantiene su calidad en el golpeo y en la salida de balón, sufre en los duelos individuales y en la transición defensiva. Aun así, el técnico Álvaro Arbeloa sigue apostando por él como titular, incluso por delante de Dani Carvajal. Y ahí está el foco del conflicto.

Carvajal, veterano del vestuario y pieza clave en varias conquistas de Champions League, considera que su rendimiento actual está por encima del del inglés. En el entorno del lateral español no se entiende por qué no recupera la titularidad de forma continuada. La competencia en el lateral derecho del Real Madrid ha pasado de ser un estímulo deportivo a convertirse en un factor de tensión interna.

El Liverpool, atento a cada movimiento

Mientras tanto, desde Inglaterra observan la situación con interés. El Liverpool FC no ha emitido comentarios oficiales, pero según informa The Mirror, el regreso de Alexander-Arnold a Anfield es una posibilidad cada vez más real.

El contexto favorece el rumor. El Liverpool busca reforzar su proyecto deportivo y recuperar referentes. Y Arnold, formado en la cantera red, representa algo más que un jugador: es identidad, ADN competitivo y conexión emocional con la afición.

Tras el reciente drama en Champions League vivido por el Real Madrid, la presión mediática ha aumentado. El mercado de fichajes de verano se acerca y cualquier movimiento puede precipitar decisiones. En la Premier League saben que la oportunidad podría presentarse si el futbolista siente que ha perdido peso específico en el proyecto blanco.

La figura de Carvajal, indirectamente, se convierte en el detonante. No por declaraciones públicas, sino por una competencia que ha alterado el equilibrio. El lateral inglés podría interpretar que su protagonismo no está garantizado a largo plazo.

Un verano decisivo para todas las partes

En el Santiago Bernabéu nadie quiere hablar abiertamente de salida. Alexander-Arnold sigue contando para el cuerpo técnico y su talento ofensivo es indiscutible. Pero el fútbol moderno no entiende de nombres, sino de rendimiento inmediato.

El Real Madrid compite por LaLiga y por volver a dominar la Champions League. No hay margen para experimentos prolongados. Si la situación deportiva no mejora y la tensión en el lateral derecho persiste, el mercado de fichajes puede ofrecer una vía de escape elegante para todas las partes.

Para el Liverpool sería un golpe estratégico en la Premier League. Para el jugador, una vuelta a casa. Y para el Real Madrid, una reconfiguración necesaria en una posición que nunca fue sencilla de gestionar. El verano promete. Y en esta historia, el duelo silencioso entre Alexander-Arnold y Carvajal podría cambiar el destino de uno de los laterales más talentosos de Europa.