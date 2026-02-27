Ni Vitinha ni plan B: el Real Madrid apunta ahora a un fichaje estelar

El Real Madrid mueve ficha en el mercado de fichajes tras enfriarse la opción de Vitinha. Enzo Fernández emerge como objetivo galáctico para reforzar el centro del campo blanco.

Vitinha, un sueño complicado por su vínculo con el PSG

En los despachos del Santiago Bernabéu el nombre de Vitinha ha estado sobre la mesa. El centrocampista portugués del PSG encajaba en el perfil que busca el Real Madrid: juventud, talento, experiencia en Champions League y capacidad para dirigir el juego en la élite europea. Sin embargo, la operación siempre se antojó compleja.

El futbolista mantiene una fuerte vinculación contractual y deportiva con el Paris Saint-Germain, un club poco proclive a negociar con facilidad cuando se trata de piezas importantes de su proyecto. En Chamartín consideran que un traspaso sería altamente improbable, no solo por la postura del PSG, sino también por el coste económico que implicaría sacar a una de sus referencias del Parque de los Príncipes.

En el actual mercado de fichajes, el Real Madrid busca reforzar su centro del campo con una figura capaz de liderar la transición generacional tras la salida de históricos y la consolidación de nombres como Jude Bellingham, Fede Valverde o Eduardo Camavinga. Vitinha gustaba por su inteligencia táctica y su capacidad para manejar los tiempos, pero en el club blanco no están dispuestos a embarcarse en una negociación interminable.

Enzo Fernández, el galáctico que encaja en Chamartín

Según diversas informaciones, Enzo Fernández se ha convertido en uno de los candidatos que mejor encajan en los parámetros de búsqueda del Real Madrid. El argentino, de 25 años, es considerado uno de los mediocentros más completos del panorama europeo actual.

Tras su fichaje por el Chelsea en enero de 2023, operación que alcanzó los 121 millones de euros pagados al Benfica, su adaptación a la Premier League no fue inmediata. Sin embargo, con el paso de los meses, Enzo se ha consolidado como un jugador clave en Stamford Bridge, demostrando personalidad, calidad técnica y capacidad para asumir responsabilidades en partidos de alto nivel.

En el club blanco valoran su perfil competitivo, su experiencia internacional con la selección argentina y su capacidad para rendir tanto en LaLiga como en la Champions League. En un equipo que aspira cada temporada a conquistar títulos europeos y mantener la hegemonía nacional, incorporar a un futbolista de estas características supondría un golpe de autoridad en el mercado.

Dispuestos a negociar: la clave está en el precio

Hasta hace poco, el fichaje de Enzo Fernández parecía una utopía. El Chelsea realizó una inversión millonaria por el argentino y no contemplaba una salida a corto plazo. Sin embargo, en las últimas conversaciones entre los entornos de ambos clubes, el Real Madrid ha detectado una posible apertura a negociar.

Eso sí, en Londres no harán concesiones. El club inglés no rebajará fácilmente una operación que en su día supuso un desembolso récord. La cifra final podría volver a situarse en parámetros cercanos a los tres dígitos, lo que obligaría a Florentino Pérez a diseñar una estrategia financiera ambiciosa.

En Valdebebas tienen claro que la apuesta por un fichaje galáctico debe responder tanto al rendimiento deportivo como a la proyección mediática. Enzo Fernández reúne ambas condiciones. Su rendimiento en grandes escenarios, incluyendo competiciones internacionales como la Copa del Mundo, será observado con lupa. En el Real Madrid consideran que esa prueba definitiva puede marcar la decisión final.