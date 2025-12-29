Oferta millonaria por Eduardo Camavinga, el Real Madrid ya tiene la decisión

El mercado vuelve a poner a prueba la firmeza del Real Madrid. En las últimas horas, el club blanco ha recibido una oferta de 70 millones de euros procedente del Liverpool FC por Eduardo Camavinga. Una cifra que, en otro contexto, podría abrir un debate interno. Pero en Valdebebas la respuesta ha sido clara desde el primer momento: no está en venta.

Un pilar estratégico que no se negocia

La directiva del Real Madrid entiende el mercado actual como un escenario inflacionado, especialmente cuando entran en juego clubes de la Premier League. Sin embargo, el club blanco mantiene una línea muy definida: no sacrificar el proyecto a largo plazo por operaciones cortoplacistas. En ese plan, Camavinga ocupa un lugar central.

Desde la presidencia, Florentino Pérez ha sido coherente con una política que se repite desde hace años: proteger a los futbolistas jóvenes llamados a liderar la próxima década. Abrir la puerta a una venta de este calibre no solo debilitaría al equipo, sino que enviaría un mensaje equivocado al vestuario. El Real Madrid no necesita vender, ni por urgencia económica ni por obligación deportiva.

A sus 23 años, Camavinga ya no es una promesa, sino una realidad consolidada. Su crecimiento ha sido constante y su impacto va más allá de los números. En el club consideran que su valor deportivo supera con creces cualquier cifra razonable de mercado, y que solo una cantidad absolutamente fuera de escala justificaría siquiera una conversación. Los 70 millones del Liverpool no entran en ese escenario.

El interés que choca con una decisión firme

El seguimiento del Liverpool no es nuevo. El club inglés lleva tiempo observando la evolución del centrocampista francés y lo ve como un refuerzo ideal para su medio campo. Su potencia física, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a distintas posiciones lo convierten en un perfil muy codiciado en Europa.

Sin embargo, el Real Madrid ha blindado tanto su contrato como su rol dentro del equipo. No hay negociación abierta ni margen para interpretaciones: Camavinga no está en el mercado. La insistencia desde Inglaterra no ha alterado el discurso interno, que se mantiene firme y unánime.

El propio jugador también juega un papel clave. Camavinga se siente plenamente identificado con el proyecto y nunca ha transmitido intención alguna de abandonar el club. Ese alineamiento total entre futbolista y entidad refuerza aún más la negativa blanca. En un mercado donde los jóvenes talentos cambian de camiseta con facilidad, el Real Madrid quiere marcar la diferencia. Su apuesta es clara: continuidad, liderazgo joven y estabilidad. Rechazar una oferta millonaria no es un gesto de orgullo, sino una declaración de intenciones.