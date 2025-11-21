Rodrygo no se va porque cree que Xabi Alonso será destituido

Rodrygo Goes está viviendo una situación muy complicada en el Real Madrid. El brasileño ha pasado de ser una estrella y ser alguien indispensable en las alineaciones a ser un simple jugador de rotación e incluso sin tener la opción de contar con minutos sobre el terreno de juego en algunos partidos. Por eso, su relación con Xabi Alonso es totalmente inexistente a día de hoy.

Aunque parecía que el carioca tenía planteado marcharse del Madrid al no contar para el entrenador, la realidad es que Rodrygo está esperando a que el tolosarra sea destituido para poder volver a ganarse las oportunidades con la camiseta blanca. El futbolista cree que, antes o después, el vasco será despedido, ya que el conjunto madrileño no juega a nada desde su llegada al banquillo.

Rodrygo está esperando a que Xabi Alonso sea destituido en el Madrid

El contraste con su selección es muy diferente, ya que ahí, con Carlo Ancelotti como seleccionador, su situación no es nada parecida a la del Madrid. Con su combinado nacional, Rodrygo es titular y una pieza clave, como ya lo fue en la etapa del italiano en el banquillo del conjunto blanco. En los últimos cuatro partidos, ha salido de inicio en tres encuentros, marcando dos goles y dando una asistencia.

Por eso, el brasileño cree que, cuando un entrenador cuenta con él, deja claro sobre el campo que puede responder y ser alguien importante para el equipo, algo que con el Madrid no está pasando. Además, Rodrygo no ha querido ocultar su enfado por la situación que está viviendo en la capital española y, de manera indirecta, ha ido dejando algún mensaje a Alonso sobre sus oportunidades.

El extremo brasileño no cuenta en absoluto para el técnico tolosarra

A partir de ahí, el extremo será paciente con su futuro y solo decidirá su salida si el tolosarra sigue. Si ve que no será destituido y la próxima temporada continuará siendo el entrenador del Madrid, entonces el brasileño sí que, probablemente, tomará la difícil decisión de abandonar el Santiago Bernabéu y continuar con su carrera en otro equipo.