Rodrygo suma 32 partidos sin marcar y en el Bernabéu empiezan las dudas

El extremo brasileño atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al Bernabéu, con una racha que ya genera debate interno y despierta interés desde la Premier League.

Una sequía que pesa cada vez más

La situación de Rodrygo en el Real Madrid ha pasado de ser una simple mala racha a convertirse en un asunto preocupante. El brasileño acumula ya 32 partidos sin marcar gol, una cifra demasiado elevada para un jugador llamado a marcar diferencias en ataque. En un club donde el rendimiento inmediato es innegociable, la paciencia empieza a agotarse.

Rodrygo no solo ha perdido protagonismo en términos estadísticos, también en minutos. Cuando entra al campo, su impacto es irregular y le cuesta ser decisivo en los metros finales. La falta de gol, unida a la fuerte competencia en la plantilla, ha provocado que su rol sea cada vez más secundario. En partidos grandes de LaLiga y Champions League, su presencia ya no es incuestionable.

En el Santiago Bernabéu, la sensación es clara: se espera mucho más de un futbolista que, en otras temporadas, resolvió noches importantes con personalidad. Ahora, la sequía goleadora pesa tanto en lo deportivo como en lo anímico, y cada partido sin marcar aumenta la presión.

El mercado se mueve y la Premier toma nota

Mientras las dudas crecen en Madrid, el mercado de fichajes empieza a agitarse alrededor del nombre de Rodrygo. Varios gigantes de la Premier League siguen muy de cerca su situación. Liverpool FC, Manchester City y Arsenal FC han mostrado interés en el brasileño, conscientes de que su talento sigue intacto pese al mal momento.

Desde Inglaterra consideran que Rodrygo podría relanzar su carrera en un contexto distinto, con más continuidad y menos presión mediática. Su perfil encaja en un fútbol más vertical, de ritmo alto y espacios, algo que podría favorecer su regreso al gol. Además, su experiencia en grandes escenarios europeos sigue siendo un valor muy apreciado.

🚨 Brazil winger Rodrygo wants to leave Real Madrid amid interest from Arsenal, Manchester City and Liverpool.



He has recently ended a 32-game goal drought and has begun showing why these teams are interested in him.



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/z5h0eC6j7e — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 3, 2026

En el Real Madrid no hay una decisión tomada, pero el futuro de Rodrygo ya no es intocable. El club escucha, analiza y valora escenarios, sabiendo que una buena oferta podría abrir un debate serio en los despachos.

Dudas, confianza y un punto de inflexión

Pese a todo, en Valdebebas aún hay quienes confían en que Rodrygo pueda revertir la situación. El cuerpo técnico valora su trabajo, su compromiso defensivo y su capacidad para asociarse, aunque el fútbol del Real Madrid exige algo más: goles. Y ahí está el gran problema. El brasileño se encuentra ante un punto de inflexión. O rompe la dinámica negativa y recupera confianza, o el ruido exterior acabará influyendo en su futuro. En un club que vive del presente, 32 partidos sin marcar son demasiados.

El Bernabéu ya no discute su calidad, pero sí su impacto real. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, las dudas dejan de ser rumores para convertirse en decisiones. El próximo tramo de la temporada será clave para saber si Rodrygo vuelve a ser determinante… o si su historia blanca empieza a escribirse en pasado.