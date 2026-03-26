Rüdiger le pide que se vaya del Madrid porque no tendrá minutos

El Real Madrid prepara cambios importantes en su defensa de cara al próximo mercado de fichajes. Rüdiger, uno de los líderes del vestuario, ya ha sido claro con un compañero sobre su futuro.

Cambios en la defensa del Real Madrid

El Real Madrid se encuentra en un momento de transición en su plantilla, especialmente en la línea defensiva. El club blanco quiere seguir compitiendo al máximo nivel en LaLiga y en la Champions League, y para ello necesita ajustar piezas en una zona clave del equipo.

En este contexto, Antonio Rüdiger se ha consolidado como uno de los pilares de la defensa. A pesar de haber arrastrado algunas molestias físicas a lo largo de la temporada, el central alemán ha demostrado un rendimiento sólido y una gran capacidad de liderazgo dentro del vestuario.

Su conexión con otros defensas, especialmente con jóvenes como Dean Huijsen, ha reforzado la idea de una nueva base defensiva en el equipo. La combinación entre experiencia y juventud está funcionando, y eso ha provocado un efecto directo: menos espacio para otros jugadores. El club, además, sigue valorando la posibilidad de incorporar un nuevo central en el próximo mercado de fichajes, lo que aumentaría aún más la competencia en la zaga.

El caso Alaba: sin espacio en el nuevo proyecto

En este escenario, el nombre que aparece en el foco es el de David Alaba. El defensa austriaco, que en su momento fue una pieza importante del equipo, ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los meses.

Diversos factores explican esta situación. Por un lado, el gran nivel de Rüdiger ha elevado la exigencia en la posición. Por otro, las lesiones y la falta de continuidad han dificultado que Alaba pueda recuperar su mejor versión.

A esto se suma el contexto contractual. El futuro de David Alaba en el Real Madrid apunta a resolverse en el próximo verano, y todo indica que su etapa en el club podría estar llegando a su fin.

En este sentido, dentro del vestuario ya se percibe una realidad clara. Rüdiger, como uno de los referentes del equipo, habría trasladado un mensaje directo: la competencia será aún mayor y los minutos no están garantizados. No se trata de un conflicto, sino de una advertencia desde la experiencia. En un equipo como el Madrid, donde la exigencia es máxima, quedarse sin protagonismo puede ser una realidad difícil de gestionar.

🚨 JUST IN: David Alaba is likely leaving Real Madrid this summer, as his contract is coming to an end.



Several factors including Rüdiger's recent form, his salary, the club's desire to sign a new center-back and the emergence of young players push for an exit.



— @diarioas pic.twitter.com/Yin0vjfG5y — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 26, 2026

Una salida que parece inevitable

Todo apunta a que David Alaba buscará un nuevo destino donde pueda tener continuidad. A su nivel y experiencia, el central necesita minutos para mantenerse competitivo, algo que en el actual Real Madrid parece complicado.

El club también ve con buenos ojos una posible salida. La política deportiva pasa por rejuvenecer la plantilla y ajustar la masa salarial, y en ese contexto, la marcha de Alaba encajaría dentro de la planificación. Mientras tanto, Rüdiger seguirá siendo una pieza clave en el proyecto. Su liderazgo, su rendimiento y su peso dentro del equipo lo convierten en uno de los nombres propios de la defensa blanca.