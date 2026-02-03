Sanción para el aficionado que lanzó un plátano a Vinícius Júnior en el Albacete–Real Madrid

La Policía Nacional ha actuado tras el grave incidente ocurrido en el Albacete–Real Madrid de Copa del Rey. El espectador que arrojó un plátano a Vinícius Júnior ha sido identificado y propuesto para sanción por un acto considerado racista.

Un gesto racista que no quedó impune

El pasado 14 de enero, el estadio Carlos Belmonte fue escenario de un episodio que volvió a sacudir al fútbol español. Durante el partido de Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el Real Madrid, un espectador lanzó una piel de plátano al terreno de juego dirigida a Vinícius Júnior durante un lance del encuentro.

El gesto fue interpretado de inmediato como un claro signo de racismo contra el futbolista brasileño, una conducta que el deporte español lleva años tratando de erradicar. Aunque el partido continuó sin incidentes mayores, el hecho no pasó desapercibido ni para los organismos de seguridad ni para las autoridades competentes.

Desde el primer momento se activó el protocolo habitual para este tipo de situaciones, con el objetivo de identificar al responsable y depurar responsabilidades. El mensaje era claro: este tipo de comportamientos no pueden normalizarse ni quedar sin consecuencias.

Identificación del autor y propuesta de sanción

Gracias a los medios técnicos disponibles y al dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo del encuentro, el espectador que protagonizó el lanzamiento fue plenamente identificado. Las cámaras de vigilancia y la coordinación del operativo permitieron localizar al autor desde la tribuna en la que se encontraba presenciando el partido.

Una vez identificado, el aficionado ha sido propuesto para sanción administrativa conforme a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Así lo ha comunicado la propia Policía Nacional a través de una nota de prensa, en la que recalca que la acción encaja claramente dentro de las conductas tipificadas por dicha normativa.

🚨 JUST IN: The spectator who threw a banana at Vinicius in Albacete has been identified.



The National Police has understood this action as a clear sign of racism. @diarioas pic.twitter.com/yEW5JrX3x3 — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 2, 2026

Esta ley contempla sanciones económicas, prohibiciones de acceso a recintos deportivos y otras medidas que buscan proteger el espectáculo deportivo y garantizar que los estadios sean espacios seguros y libres de discriminación.

Un mensaje firme contra el racismo en el fútbol

El caso vuelve a poner el foco sobre la figura de Vinícius Júnior, uno de los futbolistas más señalados por episodios de racismo en los últimos años en LaLiga y en competiciones nacionales. El jugador del Real Madrid se ha convertido, involuntariamente, en un símbolo de la lucha contra este tipo de comportamientos, denunciándolos públicamente y exigiendo medidas reales.

Desde el entorno del fútbol profesional se insiste en que la identificación y sanción del aficionado envía un mensaje claro: los actos racistas tienen consecuencias. No se trata solo de castigar a un individuo, sino de proteger a los jugadores y de marcar una línea roja infranqueable dentro y fuera de los estadios. El Albacete Balompié y el Real Madrid, como entidades implicadas en el encuentro, han reiterado en otras ocasiones su rechazo absoluto a cualquier forma de discriminación, subrayando la necesidad de colaboración entre clubes, fuerzas de seguridad y organismos deportivos.