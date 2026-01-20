Tentación millonaria por Vinícius y el Madrid empieza a preocuparse

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a situarse en el centro del debate del mercado de fichajes. El Real Madrid quiere renovarlo, pero una oferta superior a los 150 millones amenaza con cambiarlo todo.

Un futuro en el aire pese a sentirse importante

El caso de Vinícius Júnior vuelve a generar inquietud en el entorno del Real Madrid. Aunque el brasileño es uno de los jugadores más determinantes del equipo, su futuro en el Madrid no está completamente cerrado. La situación deportiva ha cambiado respecto a etapas anteriores, pero el ruido externo empieza a ganar fuerza.

Con Xabi Alonso, la relación no fue siempre fluida. Hubo rifirrafes, momentos de tensión y cierta sensación de falta de entendimiento futbolístico. Vinícius no terminaba de sentirse plenamente respaldado y eso dejó huella. Sin embargo, el escenario actual es muy distinto.

Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el brasileño se siente intocable. El técnico confía plenamente en él, le ha dado galones y lo considera una pieza clave del proyecto deportivo. En el vestuario, Vinícius vuelve a sentirse líder, cómodo y respaldado.

El Madrid quiere renovarlo, pero la decisión es suya

A nivel institucional, el mensaje es claro. Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid quieren que Vinícius continúe muchos años más en el Santiago Bernabéu. La oferta de renovación ya está sobre la mesa y el club está dispuesto a convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Desde Valdebebas se insiste en que el proyecto deportivo gira en torno a él. Su peso en LaLiga, su rendimiento en Champions League y su impacto mediático lo convierten en un activo estratégico. El Madrid no contempla su salida como una opción deseada.

Sin embargo, la última palabra la tiene el jugador. Vinícius es consciente de su valor en el mercado y sabe que se encuentra en un momento clave de su carrera. Aceptar la renovación significaría apostar por la continuidad y la estabilidad. Rechazarla abriría la puerta a un escenario totalmente distinto.

🚨 CONFIRMED: Manchester City want to sign Vinicius Jr. this January or in the summer. 🔵🇧🇷



Understand they face competition from Bayern Munich, #CFC and #AlNassr.



Personal terms won’t be an issue as Vini wants to leave Madrid.



It will cost the buying clubs including #MCFC… pic.twitter.com/IuYOMi3rmW — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) January 19, 2026

El Manchester City entra en escena con un ofertón

Ahí es donde aparece el gran factor de incertidumbre. Varios clubes europeos han mostrado interés en el brasileño, pero hay uno que destaca por encima del resto: el Manchester City. El conjunto inglés estaría dispuesto a poner más de 150 millones de euros sobre la mesa para hacerse con su fichaje. La cifra no pasa desapercibida. Se trata de un ofertón millonario que haría reflexionar a cualquier jugador y también a cualquier club. Aunque el Real Madrid no quiere vender, una propuesta de ese calibre obliga, como mínimo, a sentarse y escuchar.

En el entorno del futbolista se reconoce que la tentación económica existe, pero también que Vinícius valora otros factores: el protagonismo, el estilo de juego, el rol dentro del equipo y su legado deportivo. El City representa un proyecto ganador, estable y con enorme poder financiero.

Por ahora, no hay decisión tomada. El Real Madrid espera, el Manchester City observa y Vinícius reflexiona. El brasileño tiene en sus manos elegir entre seguir siendo símbolo del madridismo o iniciar una nueva etapa lejos del Bernabéu. La preocupación empieza a sentirse en el club blanco, porque cuando el mercado llama con fuerza, nada está garantizado.