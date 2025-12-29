Vinícius estalla y manda un mensaje a todos los que le critican

Ni siquiera las vacaciones de Navidad han servido para alejar a Vinícius Júnior del foco mediático. El extremo del Real Madrid vive un momento de tensión creciente, tanto dentro como fuera del campo. Tras el último partido en el Santiago Bernabéu, donde se percibió una clara fractura con parte de la afición, las críticas han dado un paso más: ahora apuntan directamente a su estado físico.

El físico de Vinícius, en el centro del debate

Las redes sociales no han tenido piedad. En los últimos días han circulado comparaciones de imágenes actuales con las del año pasado, cuando Vinícius tocó la cima y fue considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en 2024. A partir de ahí, surgieron comentarios que cuestionaban su forma física durante las vacaciones, insinuando que no se encontraba en condiciones óptimas.

Es cierto que su rendimiento deportivo ha bajado respecto a su mejor versión. Vinícius necesita explosividad, ritmo y confianza para marcar diferencias, y en esta temporada le ha costado encontrar esa continuidad. Sin embargo, de ahí a afirmar que está fuera de forma hay un salto evidente. Algunos mensajes llegaron incluso al insulto, calificándolo de “gordo” o “acabado”, alimentando una narrativa que ha ido ganando ruido.

Estas críticas no han hecho más que aumentar la presión sobre un futbolista que, en los últimos meses, ha pasado de dominar partidos a verse señalado por cada detalle, dentro y fuera del césped. El debate sobre su físico se convirtió en la excusa perfecta para explicar un bache de juego que va mucho más allá de lo corporal, según apunta Defensa Central.

La respuesta de Vinícius: imágenes que hablan por sí solas

Lejos de esconderse, Vinícius decidió responder a su manera. Sin palabras ni comunicados, pero con un mensaje claro. Desde Brasil, donde disfruta de unos días de descanso, el brasileño publicó varias imágenes en redes sociales sin camiseta, ya fuera en la playa o en la piscina. Abdominales marcados, tono muscular definido y una imagen que desmonta cualquier duda sobre su condición física.

Fue una forma directa de cerrar bocas y zanjar el debate. Un gesto que refleja también su carácter: Vinícius no suele callarse cuando siente que las críticas cruzan una línea. Su mensaje fue silencioso, pero contundente.

La realidad es que el problema del brasileño no pasa por el físico, sino por el momento futbolístico. Ha dejado de sumar goles, asistencias y regates como antes, y eso en el Real Madrid se magnifica. Algunos apuntan incluso a cambios en la preparación física del equipo, pero reducir su bajón a una cuestión corporal resulta simplista.