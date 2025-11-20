Xabi Alonso frena en seco la renovación porque es un problema en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid con mano dura y no se dejó achantar desde el primer día por las posibles amistades que pudiera tener dentro del vestuario del conjunto blanco. Por eso, y tras ver el nivel de un jugador en los primeros meses de la temporada, habría decidido frenar en seco la renovación porque su presencia se ha convertido en un verdadero problema.

Es el caso de David Alaba, uno de los defensas del Madrid que está volviendo a tener problemas serios de lesiones en este inicio de curso. El austríaco esperaba resolver sus dificultades esta campaña, pero su estado de forma sigue siendo muy frágil y propenso a las lesiones. A partir de ahí, Alonso habría llegado a la conclusión de que no puede continuar un año más en el conjunto blanco.

Alaba acaba contrato a final de temporada y esperaba tener una oferta de renovación encima de la mesa, pero la realidad es que, después de la petición del tolosarra y también de la decisión de la dirección deportiva, el austríaco tendrá que abandonar el Madrid cuando acabe el curso, ya que no se le va a ofrecer ningún tipo de renovación, aunque sea muy a la baja económicamente.

El club madrileño no quiere que Alaba continúe, ya que creen que es un desperdicio su presencia dentro del equipo, teniendo en cuenta que casi nunca está al 100% físicamente, algo que perjudica los intereses de la plantilla al no poder contar siempre con un defensa, una de las posiciones más debilitadas en el Madrid y que necesita refuerzos considerables en el próximo mercado.

Por eso, y con Alaba teniendo la puerta de salida abierta del Santiago Bernabéu a final de temporada, lo más probable es que el austríaco acabe su carrera lejos de Europa. Ya ha recibido ofertas de Qatar, Estados Unidos y Arabia Saudí, por lo que el defensa podría terminar su buena etapa en el fútbol en ligas de menor nivel.