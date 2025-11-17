Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que no lo renueve porque es un lastre para el Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra planificando varios de los movimientos que realizará de cara a la próxima temporada y, ahí, Xabi Alonso ha querido tener voz. Por eso, el tolosarra le ha pedido a Florentino Pérez que no renueve a un jugador del conjunto blanco con el que no cuenta porque lo considera un lastre para el equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Se trata de David Alaba, uno de los defensas que tiene el técnico a su disposición. Aun así, el austríaco no está teniendo oportunidades en los esquemas del entrenador, ya que aparte de sus continuos problemas físicos, tampoco acaba de convencer su rendimiento cuando ha estado en forma para jugar. Por eso, acaba contrato a final de temporada y no continuará en el Madrid.

Xabi Alonso le ha pedido a Florentino Pérez que no renueve a David Alaba

Alonso le ha dejado claro al presidente y a la dirección deportiva que lo mejor para todas las partes sería no renovarle su contrato y dejarlo marchar libre, ya que así podría decidir su destino. El vasco prefiere incorporar a un defensa de otro perfil, que sea más joven, que tenga más proyección y, además, veloz, un aspecto fundamental para el estilo de juego que quiere aplicar en el campo.

Alaba ya habría sido informado de los planes del entrenador y también se estaría empezando a preparar su futuro. Lo más normal es que el austríaco cierre su etapa en Europa, ya que con 33 años, ya tiene oferta de Arabia Saudí, Qatar y Estados Unidos para dar por finiquitada su carrera dentro de poco. En el Madrid no seguirá, por lo que el nivel de su próximo equipo bajará considerablemente.

El defensa austríaco se irá a final de temporada cuando se acabe su contrato

El jugador se ha visto perjudicado por las lesiones en su etapa en el conjunto blanco. Fue fichado como una auténtica estrella a coste cero y sus principios fueron muy buenos, pero las graves lesiones le han perjudicado, y mucho, su estancia en el Santiago Bernabéu los últimos años, lo que ha provocado que tanto Alonso como el club hayan decidido no renovarle su contrato.