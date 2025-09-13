Alternativa económica al Dacia Duster: 180 CV, no gasta gasolina, carácter premium y 15.990 €

Nominalmente y con sus 4,31 metros de largo y 1,67 de alto, el BYD Atto 2 es un SUV pequeño, pero sus 400 litros de maletero y sus acabados y capacidad interior hacen pensar otra cosa. Los ingenieros de Build Your Dreams, que eso quiere decir BYD, saben a qué juegan y presentan siempre productos que ofrecen mucho más de lo que se pide por ellos.

Es una estrategia de ventas válida, por supuesto, pero implica problemas serios para el mercado de segunda mano ya que, con iniciativas así, BYD y otras marcas logran que salga mejor (y a veces más barato) comprar un coche nuevo que uno de ocasión. Este mes, además, el Atto 2 llega con una oferta demoledora: con ayudas públicas y descuentos, cuesta menos de 16.000 euros. Un Dacia Duster sale, si te conformas con el acabado más sencillo, por unos 18.500 euros.

Las características

El teórico SUV pequeño de BYD está disponible en dos acabados (Active y Boost) y monta en ambos un propulsor de 177 CV asociado a una batería de 45 kWh que permite disfrutar (y es un decir, porque la cifra es corta) de 312 km de autonomía. De serie, los dos acabados llegan equipadísimos e incluyen extras como el techo solar o el tapizado en piel y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginarte.

El habitáculo es amplio y sus acabados no tienen nada que envidiar a los de ninguna marca europea de toda la vida. La velocidad está limitada a 160 km/h y el coche pasa de 0 a 100 en 7,9 segundos, siendo el par máximo de 290 Nm y el consumo medio a los 100 de 16 kWh. La tracción es delantera.

Precios y equipamiento

Además de lo ya citado, el BYD Atto 2 monta de serie bomba de calor, elevalunas y espejos eléctricos, llantas de aleación ligera, sistema de navegación con pantalla giratoria y volante multifunción en piel.

El acabado de acceso (Active) está disponible por 15.990 euros con ayudas públicas y descuentos de la marca y el superior (Boost), te lo puedes llevar este mes por 17.990 euros. BYD, eso sí, aplica TAE altos en sus financiaciones, así que analiza bien todas las cifras antes de cerrar un acuerdo.