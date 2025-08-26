Por qué comprar un BYD puede ser el mayor error de tu vida

Llegan muy bien equipados, tienen un diseño vistoso y, a priori, no tienen nada que envidiar a ningún modelo equivalente fabricado por una marca europea. Además, ofrecen más por el mismo precio o, incluso, llegan a brindar a veces más por mucho menos.

Hablamos, lo acabas de adivinar, de BYD y sus vehículos; pero en este panorama tan bonito hay un problema con el que nadie contaba: los BYD (y los MG también) pierden mucho valor cuando, tras unos años de uso, te dispones a venderlos en el mercado de ocasión.

¿Por qué sucede?

Pese a su fiabilidad teórica y sus muchas prestaciones, los automóviles de BYD sufren un prejuicio que lastra su valor en el mercado de ocasión y hace que, también, se eleve el precio de la prima que las aseguradoras piden por ellos.

El prejuicio en cuestión deriva de una teórica (y a veces práctica) falta de eficiencia de los servicios postventa de la marca, que no suele disponer ni de stock suficiente de piezas de recambio ni, tampoco, de una red de talleres especializados tan amplia como la de otras marcas. Así y por ejemplo, quien quiera vender un BYD Atto 3 que, de nuevo, costó 25.000 euros justo un año después de comprarlo, puede tener que hacer frente a una devaluación de hasta 4.000 euros. Y si lo que vendes es un MG%, la situación empeora: en un año, el coche puede haber perdido hasta un 20% de su valor.

¿Hay solución?

Todo depende de las marcas, porque los responsables de hacer que el prejuicio citado desaparezca son ellas. De momento, en lugar de por situar bien sus coches en el mercado de ocasión no se preoucpan y, por eso, compiten en precio para tratar de convencer a cualquier comprador de que es mejor comprar un coche chino nuevo que cualquier vehículo europeo de segunda mano. Dacia y otras marcas como Kia o Hyundai en su día jugaron a eso mismo, pero con el tiempo supieron resituarse y hoy casi se baten de igual a igual con fabricantes europeos que no forman parte del selecto grupo de marcas premium. ¿lo logrará BYD? Habrá que verlo.