BYD sube en España con su híbrido enchufable de largo alcance, 1.500 km de autonomía

Los viajes largos con coche eléctrico plantean desafíos todavía en España, donde la red de cargadores es ya amplia pero, inexplicablemente, muchos no funcionan en horario nocturno. Es normal, por tanto, que muchos conductores hayan convertido los coches PHEV en su primera opción y en marcas como BYD son muy conscientes de ello. Justo por eso lanzan productos como el BYD Seal 6 Touring o el BYD Seal 6 DM-i, un coche familiar y una berlina PHEV que revientan todos los registros en cuanto a autonomía.

En Munich

Los dos coches se han presentado en el IAA Mobility de Munich y el Touring mide 4,85 metros de largo y alcanza el 1,89 de ancho, dato que garantiza junto a la generosa batalla de 2,79 metros una habitabilidad máxima. La altura no es excesiva y se queda en 1,50 metros y el volumen del maletero es excelente: 670 litros. En cuanto a la berlina, las medidas son idénticas y sólo varía la altura, que se queda en 1,49 con un maletero de 491 litros.

El propulsor

Bajo el capó, en ambos casos encontraremos un sistema PHEV compuesto por un 1,5 litros de cuatro cilindros complementado con un motor eléctrico servido de energía por baterías de 10,08 kWh en las versiones más sencillas del modelo y de 15,05 en las más capaces. La primera brinda 80 km de autonomía eléctrica y la segunda, 120, según el ciclo CLTC chino. En Europa, según el WLTP, hablaríamos de 60 y 90 km cifras que permitirán, en el segundo caso, que quien adquiera el coche pueda disfrutar de las ventajas de la Etiqueta 0. Combinando autonomía eléctrica y la que brindará el depósito de gasolina del coche, los Seal 6 de BYD podrán recorrer hasta 1505 km sin repostar. En ninguno de los dos casos está previsto que el precio de estas dos singulares máquinas de la carretera pase de los 40.000 euros sin descuentos y ayudas públicas. Vista la capacidad de sus baterías, ninguno de los dos coches va a tener problema para disfrutar de las ventajas que se asocian a la etiqueta 0. Sin duda, otro acierto de BYD.