Casi tan barato como Dacia, pero tan bueno y bonito que le quita ventas a Toyota

La aparición hace ya unos años de coches como éste que hoy nos ocupa, su compañero de marca el C5X o, también, el Renault Arkana puso en cuestión una dictadura, la de los SUV, que dura ya demasiado. Las carrocerías tipo sedán, pero sobreelevadas y de tipo coupé, traían aire fresco a un mercado en el que cada vez las alternativas eran menos. Ahora, el Citroën C4X llega al verano de 2025 con imagen renovada y precios especiales.

¿Cómo es el coche?

Nominalmente, estamos ante una berlina que alcanza los 4,6 metros de largo, el 1,52 de altura y el 1,80 de ancho. Su habitáculo es idéntico al del C4 convencional, pero ofrece algo más: un inmenso maletero de 510 litros que, eso sí, tiene un sistema de apertura distinto, porque en el C4X no hay portón trasero.

En 2024 fue objeto de un lavado de cara que ha actualizado las ópticas delanteras y la parrilla, adaptando el coche al nuevo lenguaje de diseño de la marca, lanzado con la aparición del exitoso nuevo C3. Los acabados disponibles para el coche son tres: You, Plus y Max y, según la versión, el coche incluirá elementos como el climatizador, el sistema Head Up Display, los sensores de estacionamiento o los asientos calefactables y el techo panorámico deslizante. Lo mejor del vehículo es, con todo, el espacio interior que ofrece, siendo uno de los coches más amplios y cómodos de su categoría.

Motores

Las versiones más asequibles del C4X, que compite sin problemas con sus equivalentes de marcas como Toyota, son las de tipo MHEV, que montan un 1.2 de 145 CV que exige sólo 4,7 litros cada 100 km. El coche, que luce la etiqueta ECO, está disponible gracias a los descuentos activados por Stellantis, a partir de 22.240 euros si eliges el acabado más sencillo y consigues que se te apliquen los máximos descuentos disponibles.

La versión top de gama (Max) escala hasta los 30.926 euros, pero con descuentos queda por unos 25.000. Stellantis ofrece también su C4X en versión eléctrica. Con este sistema de propulsión , el coche está disponible con motores de 136 CV asociados a una batería de 50 kwH que ofrece 360 km de autonomía o con propulsores de 156 CV vinculados a una batería de 54 kWh que brinda más de 400 km de autonomía. La versión más sencilla (You, con 136 CV y 50 kWh), sale con descuentos y ayudas públicas y descuentos de Citroën por 22.140 euros.