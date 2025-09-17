El Mercedes GLC no lo tendrá fácil con este nuevo eléctrico de lujo: autonomía brutal

Cada vez son más las marcas que, siguiendo el ejemplo de Toyota con Lexus, lanzan un sello especial para sus vehículos de lujo. Citroën lo hizo con DS y, ahora, Hyundai también se suma y lo hace con una marca, Genesis, que pone nerviosos incluso a los fabricantes alemanes premium. La culpa la tienen modelos como el excelente GV60, una lujoso compacto eléctrico que se ha puesto a la venta con cuatro niveles de equipamiento y una batería de 84 kWh.

De momento, el coche se vende en Alemania, pero la marca del grupo Hyundai va a comercializarlo también en España. El logotipo de Genesis, para quien quiera tomar nota, se parece mucho al de Bentley.

Las características

De entre los modelos de la marca coreana, el GV60 es el más pequeño y destaca tanto por su coeficiente aerodinámico como por los 561 km de autonomía que ofrece su muy capaz batería. Las dos versiones más sencillas del coche (acceso y Premium) equipan un único motor eléctrico de 228 CV, aunque existe también una versión 4x4 con 319 CV y 512 km de autonomía. El top de gama es el Sport+, que alcanza los 490 CV gracias a dos motores eléctricos, uno por eje.

Dentro, ninguna sorpresa: lujo asiático, todas las ayduas a la conducción que re puedas imaginar y unas calidades que hacen que cualquier Mercedes o Audi parezca casi el primo menos afortunado de la familia.

Acabados y precios

Además del amplísimo equipamiento de serie, quien quiera un GV60 todavía más lujoso puede optar pasando por caja por un techo corredizo panorámico, un sistema de sonido Bang&Olufsen Dolby Atmos con cancelación activa de ruido, y hasta un sistema de iluminación frontal inteligente.

El Alemania, donde el coche está ya a la venta, la versión de acceso sale por 53.500 euros. Por encima, encontramos la versión Premium, disponible por 56.500. Las versiones con tracción total son la Sport, con 319 CV y a la venta por 63.400 euros, y la ya citada Sport +, que sube hasta los 73.300 euros. En España tendrán precios parecidos, pero los descuentos y las ayudas públicas los harán más asequibles.