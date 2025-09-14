El nuevo invento de Toyota será europeo y ecológico

Toyota, la misma marca que abrió las puertas a la electrificación del automóvil con su Toyota Prius en 1997, cuenta hoy en su cartera de modelos con sólo un coche eléctrico, el bZ4X, pero esa situación va a cambiar en breve: la marca japonesa tiene ya decidió fabricar en Europa un nuevo modelo eléctrico.

En la República Checa

El grupo nipón fabricará su nuevo vehículo eléctrico en la planta que Toyota Motor Europe mantiene en Kolin, en la República Checa. Allí, la multinacional japonesa fabrica ya dos coches: El Aygo X y el Yaris híbrido. Cada año, salen de las cadenas de montaje de la planta un total de 220.000 vehículos, pero esa capacidad aumentará en breve, ya que Toyota quiere instalar otra línea de montaje para su nuevo coche eléctrico, nuevos talleres de pintura y soldadura y una planta de ensamblaje de baterías. La inversión total alcanzará los 744 millones de euros, 64 de ellos aportados por el gobierno checo. En total, se contratará a 245 personas.

¿Qué coche será?

En principio, y si los planes de Toyota no cambian, el calor favorito es el Toyota C-HR+, un SUV compacto eléctrico que acaba de presentar la marca y que no se parece en nada al actual C-HR híbrido. Se monta sobre la plataforma e-TNGA, alcanza los 4,52 metros de largo y ofrecerá potencias de entre 167 y 343 CV dependiendo del acabado que se elija.

La idea es que alcance los 600 km de autonomía. Pronto, a este segundo eléctrico de la marca japonesa se le sumará otro EV: el Urban Cruiser. Quien piense que Toyota ha dejado de lado los coches eléctricos, se equivoca: la marca aspira a liderar también ese mercado. Y una de las principales herramientas para conseguirlo se fabricará en suelo europeo. El coche, con una muy atractiva línea de crossover coupé y equipado al máximo, va a ser sin duda una de las sensaciones de este curso que ahora comienza. El precio del coche todavía no se conoce, pero llegará a los concesionarios antes de que acabe este año según prometen desde la dirección de producto de Toyota.