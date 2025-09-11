Toyota refuerza su dominio en España con cinco modelos entre los 12 más vendidos ahora España

Lo de Toyota va muy en serio y parece que ni Volkswagen ni ninguno de los cada vez más osados fabricantes chinos va a poder desplazarla, al menos en España, de su posición de privilegio. Sólo durante este mes de agosto, la marca japonesa ha conseguido colocar cinco modelos suyos en el Top 12 de coches más vendidos en el país. Lo mejor de todo es que, de los cinco, no hay ninguno que haya vendido menos de mil unidades. Son, en sí, unas cifras envidiables.

¿De qué modelos hablamos?

El Toyota que más unidades consiguió colocar este pasado mes de agosto es un clásico que nos acompaña desde 1966 y acumula en sus casi sesenta años de vida como referencia comercial nada menos que más de cincuenta millones de unidades vendidas. De esos cincuenta millones, 1.740 unidades se vendieron en España este mes de agosto y han sido suficientes para convertir el compacto japonés Toyota Corolla en el segundo coche más vendido del octavo mes de este año en nuestro país. Sólo le superan el Dacia Sandero, que convenció a 2.137 conductores.

El resto de modelos Toyota que consiguieorn colarse este mes de agosto en el Top 12 de coches más vendidos en España aparecen en los puestos que van del noveno al duodécimo escalón. Son, en concreto, el Yaris Cross, que sedujo en agosto a 1.104 conductores, el Toyota C-HR, que convenció a 1.104, y, ya por último, el Toyota RAV-4, que con 1.047 ventas tuvo bastante para ocupar el undécimo escalón del Top 12. Cierra esa exclusiva lista el Toyota Yaris, con 1.018 unidades y atornillado al duodécimo puesto del ranking.

¿Y otras marcas?

Ningún otro fabricante logra colocar más de un modelo en esa exclusiva lista que lidera el Dacia Sandero. El Renault Clio (1.236 ventas) es tercero y, en cuarto lugar y con 1.208 unidades vendidas parece en Hyundai Tucson. El Seat Ibiza es quinto, con 1.186 ventas, y el MG ZS, sexto con 1.164. En séptimo puesto encontramos a un sorprendente Tesla Model 3 que sedujo en agosto a 1.146 personas casi triplicando las ventas (445) registradas en julio. Toyota, está claro, va fuerte.