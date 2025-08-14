El reinado de Tesla se tambalea, este SUV chino es una amenaza muy peligrosa

En lo que llevamos de 2025, el Tesla Model 3 sigue siendo el coche eléctrico más vendido en España: acumula 4.753 unidades vendidas y le saca casi 1.400 al segundo clasificado, que no es otro que el Tesla Model Y, que ha colocado este año 3.365 y crece un 11.9% en ventas.

Tercero queda el KIA EV3·, un solvente SUV compacto coreano que supera también las 3.000 unidades vendidas al alcanzar las 3.299, pero a Tesla no le inquieta ni este modelo ni el cuarto clasificado, el Renault 5, que lleva ya vendidas 2.725. En el ranking, sin embargo, hay una sorpresa que llega desde China: el BYD Atto 3. Ése, y no otro, es el coche que quita el sueño a Elon Musk.

¿Por qué hay miedo?

En el Top 10 de coches más vendidos, el BYD Atto 3 ocupa una discreta séptima plaza con 1.382 unidades vendidas. Están lejos de las 4.753 que ha matriculado el Tesla Model 3, pero hay un dato que justifica la inquietud que genera en la marca americana este SUV mediano fabricado en China. ¿Cuál es? Pues que acumula un crecimiento en ventas equivalente casi al 150%. Eso, para un coche que queda, descuentos mediante, en 23.990 euros, es una cifra a tener en cuenta.

¿Cómo es?

El BYD Atto 3 mide 4,45 metros de largo, alcanza el 1,61 de altura y ofrece un solvente maletero de 440 litros. Pesa 1,75 toneladas y, por eso, el propulsor que la marca china ha escogido para equiparlo puede moverlo con brío y solvencia.

El propulsor en cuestión es un 204 CV asociado a una batería de 60 kWh que brinda 420 km de autonomía BYD presenta el coche con dos acabados: Comfort y Design y ofrece para ambos un descuento de 15.000 euros (según el portal de ofertas quecochemecompro.com). Con él, la versión Comfort se queda en 23.990 euros y la Design, en 25.990. En ninguna de ellas BYD escatima equipamiento: tienes todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar, dispones de techo solar y, también, de enormes pantallas para controlar el infotainment y todo lo que el coche te brinda. ¿Qué por qué siente Tesla tanta inquietud? Pues porque, como el crecimiento de ventas de este vehículo siga unos meses más, se puede colocar rápidamente en el Top 3.