Este detalle revelador del nuevo Renault Clio 2026 deja un mensaje claro

Figura por derecho propio en el Top 3 de coches más vendidos del año (medalla de bronce, con 16,397 unidades) y en 2026 cambia de cara para ser todavía mejor. Nos referimos, por supuesto, al Renault Clio que llega en su nueva generación con una sorpresa: mantendrá una versión con motor de combustión y cambio manual. Y eso, en la era de la electrificación, es mucho más de lo que ofrecen la mayoría de marcas.

Lo que ofrece el coche

Por supuesto, la versión híbrida del coche se mantendrá y, así, la versión 2026 del utilitario de Renault estará disponible con un motor de gasolina 1.2 de tres cilindros TCe que alcanza los 115 CV.

El coche también estará disponible una versión híbrida con un atmosférico 1.8 de 160 CV que, gracias a su batería y motor eléctrico, consumirá sólo 3,9 litros cada 100 km. El abanico de motores se completa con un propulsor de GLP también 1.2 pero de 120 CV y con una autonomía combinada de 1.000 km. Para el cambio, se podrá escoger en todas las versiones entre un manual de seis relaciones y un automático de doble embrague.

Jugada maestra

Renault se desmarca con su decisión de la tendencia general en el segmento B, que está llevando a electrificar vehículos como el histórico Polo de Volkswagen, pero garantiza que su utilitario podrá entrar en las ZBE gracias a la versión GLP o a la híbrida, suficiente para lucir la etiqueta ECO.

Los cambios no son excesivos en un interior que mantiene la sobriedad habitual y el aire deportivo de Renault aunque el exterior gana en estilo y agresividad. El coche es algo más bajo y la delantera sorprende tanto en las ópticas como en las deportivas líneas del radiador. Por detrás, hay hasta semejanzas con su hermano mayor el Rafale. No parece que vaya a haber cambios en el precio y, quien lo considere, podrá seguir teniendo todo un Renault Clio por menos de 16.000 euros si opta por la versión de acceso. Sin duda, la espera va a merecer la pena, porque la nueva versión supera claramente a la que está hoy disponible en los concesionarios de la marca.