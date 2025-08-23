El Renault Clio cuesta en agosto menos de 16.000 euros y es la compra inteligente del momento

Si precisas de un utilitario apto también para viajes cortos y que pueda lucir la etiqueta ECO, Renault tiene lo que necesitas y, además, si te conformas con la versión de acceso que la marca ha preparado para el coche, puedes conseguirlo este verano a muy buen precio. Hablamos del Renault Clio, que está disponible este mes de agosto en su versión Generation y con motor de gasolina o propulsor BiFuel (el más interesante, ya que al funcionar con GLP puede llevar la etiqueta ECO en el parabrisas) por menos de 16.000 euros.

¿Cómo es el coche?

El Renault Clio es un utilitario de 4,05 metros de largo y 1,44 de altura que pesa poco más de una tonelada (1.161 kg), dispone de un maletero de 300 litros y ofrece una anchura de 1,79 metros.

La marca lo presenta con varios acabados, pero el más interesante y equilibrado es el de acceso, denominado Generation y disponible con un motor de gasolina 1.0 de 90 CV que consume 5,2 litros cada 100 km o un propulsor Bifuel apto para funcionar también con GLP. En este caso, hablamos de un motor 1.0 de 100 CV que exige 5,4 litros cada 100 km si empleas gasolina y 7 si usas GLP. Por encima, quedan otros tres acabados que se denominan Evolution, Techno y Esprit Alpine. El top de gama es este último.

Equipamiento

En su versión Generation, el Renault Clio llega ya muy bien equipado. Cuenta con faros LED con encendido automático, control de crucero con limitador, lector de señales con asistente, alerta de carril involuntario, sensor de parking trasero, cámara de visión posterior y, también, detector de fatiga y peatones.

El coche monta de serie ordenador de viaje, sistema multimedia con pantalla táctil, aire acondicionado, llantas de 16 pulgadas, cristales sobretintados y retrovisores en negro brillante, entre otros elementos. Tanto en su versión de gasolina como en la Bifuel, el coche está disponible por 15.787 euros. Es, sin duda, un precio muy a tener en cuenta en momentos como los actuales, ya que hoy es muy difícil encontrar un coche de marca europea con unas comodidades mínimas por menos de 18.000 euros.