La mejor alternativa eléctrica al Toyota Corolla prepara una revolución histórica

De entre los coches electrificados de MG, la marca con la que SAIC Motors comercializa sus productos en Europa, el más popular es sin duda el MG 4. Es un compacto de 4,28 metros de largo, 1,5 de alto y 363 litros que se vende mejor en Europa que en el mercado asiático y que ahora, en este 2025, estrena generación para ser más grande, más capaz y más vendido. Dice de él que es la mejor alternativa al Toyota Corolla. E, igual y según cómo, al Tesla Model 3.

China es el objetivo

En España el MG, incluso pese a los elevados precios del TAE con el que financia la marca, no se vende mal del todo. Durante lo que va de año, acumula 606 unidades matriculadas, pero está lejos del top 10, que cierra el BYD Dolphin con 1270 unidades. Para la marca, no obstante, el objetivo principal es China. Y por eso los ingenieros de SAIC van a cambiar el coche.

Por fuera, el principal cambio es que las agresivas aristas que dan personalidad al coche se van a redondear. La trasera seguirá siendo muy atractiva y en los faros, aunque de manera sutil, la firma luminosa rendirá homenaje al origen inglés de la marca. El coche gana en dimensiones y escala hasta los 4,39 metros, justo a caballo de los segmentos B y C. La distancia entre ejes es de 2,75 metros y el habitáculo, en consecuencia, es muy espacioso. Dentro, los acabados mejoran y la sensación lowcost que genera la actual generación a la venta desaparece. Todo se controla desde dos únicas pantallas instaladas en un salpicadero simétrico y el panel central alcanza las 15,6 pulgadas. Todos los sistemas de infotainment y control del coche se han desarrollado de la mano de Oppo.

Motor

El MG 4 se mueve gracias a un único motor trasero de imanes permanentes que alocanza los 163 CV de potencia y se anuncia una autonomía que superará los 500 km según los estándares (CLTC) de China gracias a una batería LFP. De entrada no será así, pero MG baraja la posibilidad de emplear a medio plazo una batería de estado semisólido, lo que colocaría a la vanguardia de los eléctricos a MG. El precio, esperan, será similar al del modelo actual, cuya versión más económica se queda en menos de 18.000 euros con ayudas y descuentos. A España, llegará en 2026.