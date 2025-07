Fue el SUV más vendido en España y ahora el MG ZS lo supera, pero todavía tiene mucho que decir

Por menos de 20.000 euros (eso si escoges la versión de acceso del coche que nos ocupa) todavía puedes llevarte a casa un SUV. No es el más grande y tampoco lo fabrica una marca Premium, pero ofrece uno de los maleteros más grandes de su categoría. Se trata del Seat Arona.

Y aunque en el ranking de ventas de este pasado mes de julio se conforme con una tercera plaza (lo superan el Dacia Sandero y el Renault Clio) todavía tiene mucho que decir. Tanto es así que, sólo durante el sexto mes de este año, 2.623 conductores decidieron llevarse una unidad a casa. En el primer semestre de este 2025, lo hicieron 12.197, dato que convierte al coche en el sexto más vendido de estos primeros seis meses del año en curso.







¿Cómo es el coche?

El Seat Arona es la versión sobreelevada del Seat Ibiza y mide 4,13 metros de largo y alcanza el 1,57 de altura.

Su maletero de 400 litros queda por poco detrás del que ofrece la nueva versión del MG ZS, que brinda 448 litros, pero ofrece espacio suficiente para una familia de tres personas. La anchura del coche se queda en 1,78.







Motores y acabados

No hay mucho para escoger, porque el Grupo Volkswagen no se decide a electrificar el coche, ya que la plataforma sobre la que se monta (MQB A0) no lo permite. En la nueva generación, que se lanza este año, sí que se incluirán opciones MHEV, las únicas electrificadas posibles para el coche si no se cambia de plataforma.

De momento, el Arona está sólo disponible con motores de gasolina 1.0 de 95 o 115 CV y, para quien necesite más potencia, con un 150 CV 1.5 también de gasolina. Los acabados disponibles son tres: Reference, Style, X-prerience y FR, el más exclusivo. El coche no consume en exceso: la versión de 95 Cv exige sólo 5,2 litros la top de gama, 5.5. Según el portal de ofertas quecochemecompro.com, el Seat Arona más sencillo está disponible por 19.215 euros este mes y la versión más potente y con el acabado más exclusivo puede ser tuya, con descuentos, por unos 29.000.