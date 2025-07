La revolución eléctrica low cost para la ciudad llega de la mano de Citroën

No se fabrica en España, pero casi, porque su hermano mayor (el C3 Aircross eléctrico), se monta en la fábrica Opel de Figueruelas (Zaragoza). El Citroën ë C3, gemelo del Opel Frontera eléctrico, se ensambla en Kragujevac (Serbia) y, también, en la misma planta de Trnava (Eslovaquia) de la que salen las unidades del sustituto del Crossland.

En España, en lo que va de año, ha colocado ya más de 1700 unidades y, al cerrarse junio, se enseñoreaba en la quinta plaza del Top 100 de eléctricos más vendidos. Sólo le superan el Tesla Model 3, el Tesla Model Y, el Kia EV3 y el Renault 5 e-Tech. Estamos, sin duda, ante una de las sensaciones del año por precio, por diseño y por prestaciones.

UN SVU pequeño muy capaz

El Citroën ë C3 es un SUV pequeño de 4.015 metros de largo y 1,57 de alto que, con 328 litros de maletero, ofrece un anchura de 1,75 metros y permite que cuatro adultos viajen cómodos en su habitáculo.

La marca lo ofrece en cuatro acabados (You, Plus, Max y Business) y, de ellos, el más equilibrado por precio y opciones es el segundo, que está disponible este mes según el portal de ofertas quecochemecompro.com por unos 17.000 euros si aprovechas las máximas ayudas del MOVES II y los máximos descuentos que brinda Stellantis este verano.

El coche, si eliges el acabado You, incluye faros, luces diurnas y grupos ópticos traseros LED, sensor de lluvia, barras de techo en negro brillante, cristales posteriores tintados, suspensión Citroën Advanced Comfort, tapicería de tela y ayudas a la conducción como el sistema de alerta de atención, la llamada de emergencia e-Call, los sensores traseros de aparcamiento o el asistente de arranque en pendiente, entre otros.

Los motores y la autonomía

No hay mucho para escoger: Stellantis nos ofrece su Citroën ë C3 con un motor de 113 CV asociado a una batería de 44 kWh que brinda, según el acabado, entre 312 y 326 km de autonomía. El acabado You, el más sencillo, ofrece 312 y el You, el más equilibrado, 326. ¿Por qué? Gana en aerodinámica respecto al acabado de acceso.

Además de la versión eléctrica,también existe dentro de la gama de vehículos Citroën una versión térmica del coche que permite escoger entre dos opciones: un MHEV de gasolina 1.2 de 110 CV que consume cinco litros cada 100 km y un 1.2 convencional de gasolina con 100 CV que exige 5,6.