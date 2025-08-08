La última novedad de Porsche ya se deja ver sobre el afalto

A Porsche no le ha ido bien con la electrificación, ni con el Taycan ni con Cayenne, que tiene un diseño ciertamente singular según demuestran las imágenes que rondan por las redes. Si hace unos días veíamos la versión de carrocería convencional, ahora se está viendo ya la de carrocería deportiva o coupé. Y no parece que los diseñadores de la marca hayan encontrado inspiración excesiva.

Detalles ocultos

En las fotos que han trascendido no se puede todavía intuir cómo será la tercera ventanilla del montante trasero y, tampoco, qué forma tendrán los pilotos de la zaga y que gráfico lucirán. Pese al enmascaramiento, la forma sí que se intuye y Porsche insiste también en simular parrillas en el paragolpe.

Los puertos de carga se ubican en las aletas traseras, algo que es una buena noticia porque demuestra que las baterías se van a poder recargar de manera simultánea gracias a conectores de alta velocidad. El spoiler trasero será escamoteable y se intuye algo parecido a unos derivadores en los extremos de la defensa de la zaga que parecen pensados para mejorar la aerodinámica del coche. Demasiadas incógnitas, en todo caso.

Interior y presentación

Desde dentro, todo se controlará mediante tres pantallas digitales de alta resolución y el diseño del habitáculo será todavía más sofisticado y moderno que en las versiones anteriores. El coche va a incorporar una suspensión singular, que no es otra que la nueva generación del sistema Porsche Active Ride. Garantiza, por supuesto, una excelente dinámica y confort de conducción.

Sobre la presentación, no hay fechas concretas y, de hecho, Porsche ni siquiera adelanta si va a presentar las dos versiones del Cayenne a la vez. Ambas ofrecerán una potencia cercana a los 1000 CV y una autonomía de en torno a los 800 km. La presentación puede que se realice en 2026, en el Salón de Los Ángeles, pero está claro que la marca alemana lanzará primero la versión eléctrica y, después, la de gasolina. Es arriesgado ciertamente, pero en Porsche están acostumbrados a asumir desafíos y superarlos. O a rehacerse sin problemas cuando algo no sale del todo bien.