Porsche se pasó el juego con el Cayenne y ahora va a por las misiones secundarias

No hay mejor evidencia de que el futuro de la automoción es eléctrico que ver cómo hasta las marcas de más alta gama incorporan versiones con batería de sus clásicos a su oferta. Con China empujando al presentar coches como el Maextro S800, que no es otra cosa que una alternativa eléctrica al Rolls&Royce Phantom, Porsche no podía quedarse atrás y, por eso, electrifica su SUV Cayenne. ¿Por qué? El objetivo es claro: si en su día abrieron camino demostrando que una marca de lujo podía construir todocaminos -luego llegaron los Lamborghini y otros- ahora quieren seguir desbrozando sendas para evidenciar que esos todocaminos de lujo que construye también pueden no necesitar ni una gota de gasolina.

De momento, la marca está probando ya el vehículo y lo hace en las islas británicas, en concreto en Worcesteshire. Allí, en las cercanías de la localidad de Shelsley Walsh, Porsche sometió hace poco a una unidad del coche a una prueba en la que le tocó competir con un Mitsubishi Lancer EVO, al que superó sin problemas. Las versiones eléctricas del Cayenne se testean también estos días en Alemania, en carreteras cercanas al centro de de desarrollo que la marca mantiene en Weissach, cerca de Stuttgart.



Lo que ofrece el coche

La versión eléctrica del Cayenne llegará a los concesionarios casi en paralelo a la nueva edición térmica del coche. El objetivo de la marca teutona es presentar ambos, si las pruebas en curso se completan sin novedades, en el Salón de los Ángeles de este año, que se celebra en noviembre. La nueva generación del Porsche Cayenne contará así con tres tipos de propulsión: híbrida enchufable, HEV y eléctrica y se adelanta ya que la más capaz de entre las híbidas enchufables puede llegar a ofrecer hasta 1000 CV de potencia y 1000 km de autonomía combinada.

En el interior de la versión eléctrica -y seguramente también en el del resto de versiones, que las incluirán también- destacan tres pantallas de grandes dimensiones que permitirán controlar todos los dispositivos y extras incluidos excepto los que se manejarán desde otra pantalla más pequeña situada en la base de la consola central, justo al lado del túnel de transmisión.

Exterior y precios

Fuera también hay cambios: en la versión eléctrica no veremos más aberturas que dos cortinas de aire verticales a los lados de la parrilla que redirigen el flujo hacia las ruedas. Las llantas alcanzarán las 20 pulgadas y la ventanilla del pilar trasero será fija. Los pilotos varían igualmente y, detrás, se eliminan las branquias de ventilación que incluía la generación anterior.

Sobre precio, aún no hay datos, pero si contamos con que la versión híbrida más capaz del coche hoy a la venta sale por 190.000 euros y ofrece 739 CV y que el Macan eléctrico más potente (639 CV) cuesta 115.000, las versiones eléctricas del Cayenne no bajarán de 150.000 euros. Y eso, si escoges la versión más sencilla.