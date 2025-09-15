La versatilidad de un Dacia Jogger de 7 plazas, pero mucho más bonito y tecnológico

¿Te gusta el Citroën C3, pero se te queda pequeño? Pues no te preocupes, porque Stellantis tiene lo que necesitas y te va a convencer a la primera. El grupo que ampara a la marca francesa de los chevrones acaba de lanzar la versión Aircross de su todocamino, que puede montar hasta siete plazas. Es idónea para todos los que necesitan más que un todocamino convencional del segmento B. Ofrece, al tiempo, espacio y prestaciones.

Lo que ofrece

La nueva versión del C3 es la SUV estrella de la marca y el que abandera el nuevo lenguaje de diseño que el fabricante francés ha elegido para sus todocaminos. De líneas musculosas y con una carrocería de estilo vertical en la que los ángulos agudos son protagonistas, el coche alcanza los 4,39 metros de largo y ofrece un interior muy espacioso.

Tanto es así que el coche es el único SUV del segmento B que puede ofrecer siete plazas según la disposición 2+3+2. El maletero, con la segunda y la tercera filas de asientos abatidas, alcanza los 1.600 litros. Por supuesto, no le falta ninguna de las ayudas a la conducción habituales. El conjunto se completa con la innovadora suspensión Citroën Advanced Comfort, que incluye dos topes hidráulicos en cada amortiguador. Ambos, de manera combinada, suavizan las sacudidas y propocionan un confort que equivale a viajar sobre una alfombra mágica, explican desde la marca.

Los motores

El todocamino se monta sobre la plataforma Smart Car de Citroën y está disponible con motores de combustión (un 1.2 de gasolina de 100 CV con cambio manual), propulsores MHEV 1.2 de 145 CV con cambio automático y, por último, en versión eléctrica. En este caso, un motor de 113 CV se combina con una batería de 44 kWh que permite recorrer 300 km sin recergas o, para quien lo prefiera, con una batería de 54,2 que amplía la autonomía hasta los 400 km. La versión más sencilla del coche (la de gasolina) sale por 19.000 euros sin descuentos y la eléctrica, por unos 20.000 con ayudas. Otro acierto más de la marca que veremos pronto cómo funciona en los concesionarios.