Este Citroën es el más infravalorado, pero también es de los más baratos

Cada vez hay menos berlinas y sedanes, pero en Stellantis quieren aprovechar esa circunstancia con un modelo singular: la berlina crossover. En el catálogo de su marca Citroën, disponen de dos coches de este tipo, el C4X y el C5X y, de los dos, el primero es el más asequible. Con él, e igual que hace Renault con su Arkana, aspiran a poner en cuestión la dictadura de los SUV. Citroën, además, acaba de renovar la imagen del C4X, que llega con interesantes precios y con motor MHEV

Las características del coche

Aunque su carrocería ofrece una notable altura libre hasta el suelo, el C4X de Stellantis no deja de ser una berlina coupé. Alcanza los 4,6 metros de largo, llega hasta el 1,52 de altura y ofrece una anchura de 1,80 que permite a dos adultos viajar con comodidad plena en las plazas traseras y a tres hacerlo de manera aceptable.. Su habitáculo es idéntico al del C4 convencional, pero gana en maletero. Ofrece 510 litros, pero no hay portón trasero.

El año pasado, 2024, el coche fue objeto de un lavado de cara que renovó las ópticas delanteras y la parrilla, adaptando el coche al nuevo lenguaje de diseño de la marca, compartido con el C3. Hoy, se ofrecen tres acabados: You, Plus y Max y todos llegan muy equipados Lo mejor del vehículo es, con todo, el espacio interior que ofrece, siendo uno de los coches más amplios y cómodos de su categoría.

Motorización

Las versiones más asequibles del C4X, que también está disponible en versión eléctrica desde unos 22.000 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com, son las de tipo MHEV, que montan un 1.2 de 145 CV que exige sólo 4,7 litros cada 100 km. El coche está disponible gracias a los descuentos activados por Citroën a partir de 22.240 euros si eliges el acabado más sencillo y consigues que se te apliquen las máximas bonificaciones. La versión top de gama (Max) escala hasta los 30.926 euros, pero con descuentos queda por unos 25.000. Son, sin duda, precios asequibles para un coche que compite sin problemas, por ejemplo, con el Skoda Octavia. Stellantis ha hecho un buen trabajo.