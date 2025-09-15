Mercedes transforma el salpicadero en una pantalla completa

El Salón de Múnich siempre da mucho de sí y, entre otras novedades, este año ha servido para presentar la nueva versión eléctrica del Mercedes GLC y descubrir así la razón por la berlina y el todocamino Mercedes EQE van a dejar de fabricarse y venderse. El GLC EV cubre de sobras su nicho. Y llega con una pantalla que sorprende por dimensiones y estructura.

Las novedades

El coche tiene poco o nada que ver con la versión de combustión: su diseño es radicalmente distinto y casi todo es diferente: desde los faros (mucho más afilados y con tecnología digital) a la inmensa parrilla con bode cromado y cristal ahumado que hace las veces de rejilla. La calandra, además, es luminosa y el panel puede, si se desea así, presentar animaciones gracias a sus 942 píxeles.

Las manijas de las puertas están enrasadas y el coche es más bajo que la versión térmica y con un portón trasero más inclinado. Cambian, de hecho, hasta los pilotos y el volante, que incluye prácticos controles de rodillos. En el salpicadero, la pantalla MBUX Hyperscreen domina el conjunto y suma 39,1 pulgadas combinando tres pantallas agrupadas bajo un mismo cristal.

Habitabilidad

El coche de Mercedes destaca por su habitabilidad, ya que su generosa batalla (8 cm más que la versión térmica) permite espacio suficiente para cinco pasajeros y un maletero de 570 litros que, con los asientos abatidos, alcanza los 1.740 litros. Delante, hay otro pequeño espacio de almacenaje de 128 litros.

Montado sobre una plataforma estrenada por los nuevos CLA que se denomina MB.EA, el coche destaca también por su capacidad de remolcaje, que alcanza las 2,4 toneladas. En cuanto a motores, de inicio el coche sólo se presentará en una versión que equipa dos motores eléctricos que suman 489 CV y se asocian a una batería de 94,5 kWh capaz para cubrir hasta 650 km con una sola carga. La versión de lanzamiento, por supuesto, es de tracción total y, en breve, se espera que llegue otra con tracción 4x2 y autonomía de 713 km. En primavera, llegarán a los concesionarios las primeras unidades, pero sobre los precios no hay todavía ningún dato concreto.