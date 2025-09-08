Mercedes pone punto y final a la producción de modelos recién lanzados

A Mercedes Benz no le salen los números y, por eso, va a dar marcha atrás. Dentro de la importante reestructuración de su gama de eléctricos, la marca germana ha decidido eliminar de su catálogo dos coches que, aunque no se lanzaron hace demasiado, han defraudado en ventas. Hablamos, en concreto del Mercedes EQE berlina y del Mercedes EQE SUV. En España, en lo que va de año y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, sólo han colocado 623 unidades entre las dos versiones.

Adiós en el año 2026

La marca de Stuttgart tiene decidido ya que cuatro años bastan en lo que se refiere a estos dos modelos, que se lanzaron en 2022. El año que viene, 2026, ambos dejarán de fabricarse y su nicho lo cubrirán otros dos modelos nuevos que tienen ya hasta nombre y los superan en todo.

Se trata del Clase C y el GLC eléctricos. Que los dos modelos que se retirarán el año próximo convivan con ellos es algo que se descarta. La marca alemana elimina el prefijo EQ de sus nombres y elige denominaciones convencionales. En diseño, serán muy parecidos a los Clase C y al GLC con motores de combustión que ahora se comercializan.

Plataforma MB.EA-M

Los dos nuevos coches emplearán la plataforma MB.EA-M, que dispone de una arquitectura de 800 voltios en lugar de la de 400 que emplean los modelos que ahora dicen adiós y en 2026 desaparecerán del catálogo de la marca alemana. Incluirán, además, un nuevo inversor de carburo de silicio y motores eléctricos eATS2 de última generación que garantizan mayor autonomía y eficiencia.

Mercedes no va a invertir más dinero en los EQE y trabaja ya para lanzar en 2027 otro coche eléctrico: el Clase E. Llegará, si nada falla, en el año 2027. Los herederos de Karl y Gottlieb se equivocan a veces, pero no tienen problema en rectificar cuando conviene. Veremos que resultado ofrecen estos nuevos dos modelos que reemplazan a vehículos en los que la marca invirtió tiempo, dinero y otros recursos y que no han dado la respuesta que se presumía. Mercedes sigue sin descubrir qué tecla hay que pulsar para que el prestigio de sus coches térmicos se traslade a sus coches eléctricos. Veremos qué sucede.