¿Necesitas espacio y no quieres un SUV? Este Dacia tiene la etiqueta ECO y es la compra inteligente del mes

Antes de que los SUV impusieran su dictadura, pocos eran los que discutían que el monovolumen iba a ser el coche del futuro. Ilustres como el Espace o el Grand Voyager ofrecían espacio, versatibilidad y comodidad, pero algo con lo que nadie contaba sucedió: los todocaminos -el primero en venderse masivamente en España fue el Qashqai- irrumpieron en el mercado e impusieron su ley. Hoy, todavía, lo dominan a pesar del empuje de los crossover. De las berlinas, casi nadie se acuerda ya y de los monovolúmenes, poco más o menos. Pese a ello, Dacia dispone en su catálogo de uno de estos vehículos: el Dacia Jogger.

¿Cómo es?

El Dacia Jogger mide 4,54 metros de largo, alcanza una altura de 1,63 y ofrece un generosísimo maletero de 708 litros ampliable a casi 2000 si abates la segunda fila de asientos. Por supuesto, es posible montar dos butacas más si escoges la versión 7 plazas. El maletero se queda entonces en 160 litros si empleas tres filas de asientos para los pasajeros.

Bajo el capó, el coche monta un único propulsor: un HEV de gasolina 1.6 con 140 CV que consume 4,8 litros cada 100 km que suben a 4,9 si escoges la versión top de gama.

Versiones, precio y equipamiento

Sólo hay dos acabados disponibles: el Expression y el Extreme. Según el portal de ofertas quecochemecompro.com, la versión más sencilla está disponible con descuentos por 22.550 en el caso de que escojas la versión de cinco plazas. Para quien elija la de 7, el precio queda en 23.400. Las versiones Extreme de cinco y siete plazas no son mucho más caras: 24.200 euros y 25.100. El equipamiento de serie es muy completo y no faltan ni ayudas a la conducción de todo tipo ni, tampoco pantallas táctiles de gran formato para el infotainment y el control del vehículo. Su aspecto no es canónico, pero cualquiera que se decida a sentarse al volante de un Dacia Jogger percibirá que lo que tiene entre manos es un coche con mayúsculas que ofrece, además, espacio para todo lo que puedas imaginar. Y, sí, se puede camperizar.