Nissan presenta una nueva versión de su coche más pequeño más de cuarenta años después de su lanzamiento

Desde que Nissan lanzó su utilitario Micra pisó allá por 1982 han pasado más de cuatro décadas , pero el pequeño coche urbano (que hoy se parece muy poco al original) está todavía en el catálogo de la marca japonesa y, ahora, se configura además como una alternativa seria al Toyota Yaris. Despunta en prestaciones, diseño y acabados. Por supuesto, estamos ante un coche eléctrico.

Precios y versiones

El Nissan Micra está disponible en tres versiones distintas: Acenta, N-Connecta y Tekna. La primera de las tres se ofrece sólo con motor de 122 CV y, si eliges la segunda, puedes escoger entre el motor de 122 y el de 150 CV. El acabado top de gama (Tekna) está disponible sólo con el propulsor y la batería de 150 Cv. De serie, todos ofrecen climatizador, radio DAB, ordenador de viaje, faros LED y las ayudas a la conducción más habituales.

La versión de acceso, con ayudas públicas y descuentos de la marca está disponible por 18.450 euros y la top de gama, por unos 26.500. Las intermedias se pueden conseguir por unos 20.000 en el caso de la que monta motor de 122 CV y por 23.000 si eliges la de 150 CV.

Lo que nos ofrece el coche

El Nissan Micra eléctrico hoy disponible en los concesionarios es un utilitario de 3,99 metros de largo y 1,49 de alto que ofrece un maletero de 326 litros y cuenta con una anchura de 1,83 que da de si como para que dos adultos viajen cómodamente en la bancada trasera y tres puedan acomodarse sin excesivas dificultades para trayectos cortos.

Con un peso de 1,37 toneladas, el Nissan Micra está disponible con motores de 122 o 150 CV, más que suficiente para garantizar una respuesta a la altura de lo que se suele exigir a un vehículo urbano con sus cartacterísticas. El primero de los dos motores se asocia a una batería de 40 kWh que brinda 319 km de autonomía y el segundo, a una de 52 kWh que permite al coche alcanzar los 419 km de autonomía. Ésta última permite incluso que te puedas atrever con viajes largos si tienes un buen mapa de carreteras que recoja la cada vez más amplia red de cargadores.