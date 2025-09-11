Nissan recupera su coche mítico de los 90 para competir con Toyota

La dictadura de los SUV en la que se vive desde hace más de una década ha tenido consecuencias serias sobre diversos segmentos como, por ejemplo, el de las berlinas, que casi han desaparecido, pero hay más afectados y el de los 4x4 es uno de ellos. Desde que los todocaminos se generalizaron, las opciones que disponibles para quienes de verdad precisan de un todoterreno se han reducido y algunas marcas como Nissan, que en su día y con el Patrol abrió caminos, dejaron incluso de tener referencias en ese segmento.

La marca japonesa tenía, tras la desaparición del Patrol, al Xterra como máximo exponente desde 1999 y hasta 2015. Desde entonces, y aunque su vida comercial se alargo un para de años en China, Brasil e Irán gracias a acuerdos con fabricantes locales, Nissan no ha tenido un 4x4 clásico en su catálogo. Eso, ahora, va a cambiar.

En 2028

Hoy, y aunque no es uno de los segmentos que mayor beneficio reportan, todas las marcas quieren incluir un todoterreno en su gama y Nissan, que creció con este tipo de vehículos, no quiere ser menos. Christian Meunier, presidente de Nissan América, así lo indica y, hace muy poco y en una conferencia de concesionarios estadounidenses de la marca celebrada en Las Vegas ha realizado un anuncio: El Xterra volverá a fabricarse en 2028

De momento, el producto está todavía definiéndose, pero las palabras de Meunier no son las únicas que han pronunciado sobre el coche directivos de la marca. Vinay Shahani, el director de marketing de Nissan América también ha sido claro: “El Xterra es un icono y añadirlo a la gama actual nos complementa”.

Características

Sobre las características que tendrá el coche de Nissan se sabe poco, pero se da por hecho que volverá a montar bajo el capó un V6 como mínimo y que, para competir con garantías con el Ford Bronco, el Toyota 4Runner o, incluso, el Land Cruiser, contará con algún tipo de electrificación. El coche, eso sí, se venderá sólo en América y Asia. Europa, en principio, tendrá que esperar. En 2028, tendremos la respuesta.